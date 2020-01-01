Salgın döneminde Süper Lig takımlarından ayrılan futbolcular

Süper Lig'den ayrı kaldığımız dönemde kulüpler, bazı futbolcularla yollarını ayırdı.

Mart ayının ortasında askıya alınan Süper Lig, 12 Haziran Cuma günü perdelerini yeniden açıyor.

Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, kadrolarındaki bazı oyuncularla çeşitli nedenlerle yollarını ayırdı.

İşte o isimler:

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Loris Karius - Beşiktaş

2018-19 sezonundan bu yana siyah beyazlı ekibin formasını giyen 26 yaşındaki Alman kaleci, alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti ve 'a geri döndü.

Loris Karius, 76 kez Beşiktaş formasıyla mücadele etti.

John Obi Mikel -

Bordo mavili ekip, salgın nedeniyle futbol oynamak istemeyen Nijeryalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Obi Mikel, 29 kez Trabzonspor formasını giydi.

Yacine Bammou -

Sezonun flaş ekibi Alanyaspor, Bammou'nun kiralık sözleşmesinin bitimine 1 aylık bir süre oyuncusuyla yolları ayrıldı. Bammou, Ligue 2 ekiplerinden 'e geri döndü.

Bammou, Alanyaspor formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol kaydetti.

Adam Stachowiak -

Ligin başarılı file bekçilerinden Stachowiak, sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek Denizlispor'dan ayrıldı.

Stachowiak 2 sezon boyunca 58 kez Denizlispor adına sahaya çıktı.

Mattias Bjarsmyr -

Başkent temsilcisi, 34 yaşındaki oyuncusuyla karşılık anlaşarak yollarını ayırdı.

Bjarsmyr, Gençlerbirliği formasını 10 kez giydi.

Robert Mak -

Salgın döneminde ailesinin yanında olmak isteyen Slovak oyuncunun talebine olumlu yanıt veren Konyaspor, Mak'ın takım ayrılmasına izin verdi.

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Devre arasında Konyaspor'a transfer olan Mak, 4 maça çıktı.

Ufuk Ceylan / Ghilane Chalali-

Yeni Malatyaspor iki oyuncusuyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Chalali 16 maçta 1 asist kaydederken, Ufuk Ceylan ise Yeni Malatyaspor formasını 4 kez giydi.