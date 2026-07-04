Salgado: Yamal ile bu oyuncunun karşılaşması, Dünya Kupası’nın en zorlu maçı olacak

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Michel Salgado, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda La Roja ile Portekiz arasında oynanacak maçta yaşanacak heyecan verici bir düelloya dikkat çekti.

İspanyol "AS" gazetesinde yer alan açıklamalarında Salgado, "Lamine Yamal ile Nuno Mendes arasındaki ikili mücadele, Dünya Kupası'nın en dikkat çekici bireysel mücadelelerinden biri olacak ve bu tür mücadeleler, maçların ve turnuvaların ihtişamını ortaya koyar" dedi.

Salgado sözlerine şöyle devam etti: “Bu mücadelenin muhtemelen maçın belirleyici anlarından biri olacağını düşünüyorum; eğer Lamine, Nuno’ya üstün gelirse İspanya büyük bir avantaj elde edecek, ancak tam tersi olursa üstünlük Portekiz’in olacaktır.”

Son olarak şunları söyledi: “Ancak Lamin’e güveniyorum, çünkü o, hilelerle dolu sihirli bir sandığa sahip ve bu hileleri serbest bıraktığında durdurulamaz. Bu yüzden Nuno’nun elinden gelenin en iyisini yapması gerekecek, bu gayet açık. İki oyuncunun da olağanüstü hıza sahip olduğu fiziksel bir mücadele olacak ve bu tür karşılaşmalar, teknik direktörün belirlediği herhangi bir taktik sistemi veya oyun planını alt üst ederek, tamamen bire bir bir mücadeleye yol açabilir.”