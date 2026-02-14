Salford City taraftarları neden "Dirty Old Town" şarkısını söylüyor, şarkı sözleri, video ve anlamı açıklanıyor

Gary Neville ve David Beckham gibi Manchester United efsanelerinin desteğiyle Salford City, İngiliz futbol piramidinde yükselme konusunda büyük umutlar besliyor.

Her büyük yolculuk gibi, onlarınki de "Dirty Old Town" adlı bir marşın sesleri eşliğinde oynanıyor. Bu şarkı, Moor Lane sahasına gelişlerini müjdeliyor ve deplasman günlerinde ülke çapındaki stadyumlarda yankılanıyor.

GOAL, Salford City'nin tribün marşı "Dirty Old Town"un sözlerini, neden kullanıldığını ve daha fazlasını inceliyor.

Salford City taraftarları neden "Dirty Old Town" şarkısını söylüyor?

Salford City taraftarlarının maçlarda "Dirty Old Town" şarkısını söylemelerinin büyük bir gizemi yok - şarkı Salford hakkında!

Şarkının sözleri daha modern versiyonlarında değiştirilmiş olsa da, orijinalinde Salford'un çeşitli simge yapılarına yapılan atıflar açıkça görülmektedir. "Gasworks wall" (gaz fabrikası duvarı) satırı, orijinalinde "gasworks croft" (gaz fabrikası arazisi) idi ve Salford gaz fabrikasının yakınındaki bir araziyi ifade ediyordu, "old canal" (eski kanal) ise şu anda kullanılmayan Manchester, Bolton ve Bury Kanalı'nı ifade ediyordu. "Smoky wind" (dumanlı rüzgar) satırı da "Salford wind" (Salford rüzgarı) veya "sulphured wind" (kükürtlü rüzgar) olarak yorumlanıyordu.

Şarkının İrlanda'da popüler olması ve The Dubliners tarafından coşkuyla söylenmesi nedeniyle, bazen şarkının Dublin hakkında olduğu yanlış bir şekilde düşünülmüştür.

"Dirty Old Town" şarkısının sözleri nelerdir?

"Dirty Old Town" şarkısının en çok söylenen sözleri aşağıda görülebilir:

Gaz fabrikasının duvarında aşkımla tanıştım

Eski kanalın yanında bir rüya gördüm

Fabrika duvarının yanında kızımı öptüm

Kirli eski kasaba, kirli eski kasaba

Bulutlar ayın üzerinde süzülüyor

Kediler bölgelerinde dolaşıyor

Gecenin karanlığında bir kız sokaklardan fırlıyor

Kirli eski şehir, kirli eski şehir

Rıhtımdan siren sesi duydum

Bir trenin geceyi ateşe verdiğini gördüm

Dumanlı rüzgarda baharın kokusunu aldım

Kirli eski şehir, kirli eski şehir

Kendime büyük, keskin bir balta yapacağım

Ateşte sertleştirilmiş parlak çelik

Seni yaşlı ölü bir ağaç gibi keseceğim

Kirli eski kasaba, kirli eski kasaba

Gaz fabrikasının duvarında aşkımla tanıştım

Eski kanalın yanında bir rüya gördüm

Fabrika duvarının yanında kızımı öptüm

Kirli eski kasaba, kirli eski kasaba

Kirli eski şehir, kirli eski şehir

"Dirty Old Town"u kim yazdı?

"Dirty Old Town" şarkısı, 1949 yılında İngiliz folk şarkıcısı Ewan MacColl tarafından "Landscape with Chimneys" adlı oyun için yazıldı.

Daha sonra İngiliz folk müzik sahnesinde popülerlik kazandı, Rod Stewart bile bu şarkıyı coverladı ve şarkı daha sonra The Dubliners ve The Pogues gibi İrlandalı folk ve rock gruplarının kayıtları sayesinde İrlanda'da da popüler hale geldi.

The Pogues'un versiyonu, Shane MacGowan'ın kendine özgü vokali sayesinde en tanınmış versiyonlardan biridir.

The Pogues'un "Dirty Old Town" versiyonu

The Pogues'un "Dirty Old Town" versiyonunu aşağıdaki videoda dinleyebilirsiniz.

