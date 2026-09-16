Suudi Arabistan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, 23 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Cidde'nin ev sahipliği yapacağı "Körfez Kupası 27" turnuvasına katılacak Suudi Arabistan kadrosunu açıkladı.

Kadroda dikkat çeken sürpriz, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kaptanı Salem Al-Dawsari ile İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Saud Abdulhamid'in, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda "Yeşiller" ile mücadele etmelerine rağmen kadro dışı bırakılmalarıydı.

Donis'in kararı Salem ve Saud ile sınırlı kalmadı; kadro dışı bırakılanlar listesinde ayrıca Ahmed Al-Kassar, Ali Majrashi, Ali Lajami, Ayman Yahya, Saleh Al-Shehri ve Khaled Al-Ghannam da yer aldı. Böylece Dünya Kupası kadrosunda bulunmasına rağmen Körfez Kupası 27 kadrosunda yer almayan oyuncuların sayısı 8'e ulaştı.

Buna karşılık Yunan teknik direktör, kadro dışı bırakılanların yerine 8 yeni oyuncu çağırdı. Bu oyuncular; Hamed Al-Shanqiti, Mohammed Mahzari, Zakaria Hosawi, Mohammed Al-Qahtani, Saleh Abu Al-Shamat, Abdullah Al-Salem, Rayan Hamed ve Hammam Al-Hammami.

Suudi Arabistan'ın X hesabına göre, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın nihai kadrosunda 26 oyuncu yer aldı. Bu oyuncular:

Mohammed Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Hamed Al-Shanqiti, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zikri, Rayan Hamed, Hassan Kadesh, Hassan Tambakti, Nawaf Boushal, Mohammed Mahzari, Muteb Al-Harbi, Zakaria Hosawi, Musab Al-Juwayr, Mohammed Al-Qahtani, Mohammed Kanno, Ziyad Al-Johani, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Alaa Haji, Sultan Mandash, Mohammed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Saleh Abu Al-Shamat, Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan ve Abdullah Al-Salem.

Suudi Arabistan, turnuvadaki serüvenine 23 Eylül'de Kral Abdullah Spor Kenti'ndeki Al-Inma Stadı'nda Kuveyt ile oynayacağı maçla başlayacak. Ardından 26 Eylül'de Umman ile karşılaşacak, grup aşamasındaki maçlarını ise aynı ayın 29'unda Irak ile oynayacağı müsabakayla tamamlayacak.

"Körfez Kupası 27" kurası, Suudi Arabistan'ı Kuveyt, Umman ve Irak ile birlikte A Grubu'na düşürdü. B Grubu'nda ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Yemen millî takımları yer alıyor.