Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kadrosundaki tek yabancı ligde oynayan futbolcu, yaklaşan Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında takımından uzak kalmaya yakın.

Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu, Suudi Arabistan Krallığı'nın Cidde şehrinde bu ay 23 Eylül'de başlayacak ve gelecek 6 Ekim'e kadar sürecek.

Suudi Arabistan'ın "Er Riyadiyye" gazetesi, Lens'in sağ beki Saud Abdülhamid'in kısa süre önce Fransız kulübünde maruz kaldığı sakatlık nedeniyle Suudi Arabistan kadrosundan uzak kalabileceğini öne sürdü.

Abdülhamid, uyluk kasında biriken kan (hematom) sorunu yaşaması nedeniyle Fransa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçta Lens'te forma giyemedi.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.

Gazete, Suudi bek oyuncusunun bu sakatlıktan iyileşmesi için 10 ila 14 gün arasında bir süreye ihtiyaç duyduğunu, bunun da yine 10 gün sonra başlayacak turnuvada yer alma olasılığını azalttığını açıkladı.

Böylece Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, turnuva müsabakaları sırasında sağ bek pozisyonunu doldurmak için yeni bir alternatif aramaya başlamak zorunda kalacak.

Abdülhamid, Körfez 27 turnuvasında sakatlıkların yeni bir kurbanı olacak. Zira sakatlıklar, sezon başından bu yana hiçbir maçta forma giyemeyen Hilal'in yıldızı ve kaptan Salem el-Devseri'nin de turnuvadan uzak kalmasına neden olmuştu.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2003 yılında son kez şampiyon olduğundan bu yana, yani 23 yıldır kazanamadığı Körfez turnuvasını yeniden elde etmek amacıyla mücadele ediyor.

Suudi Arabistan, yanında Irak, Umman ve Kuveyt milli takımlarının da yer aldığı Birinci Grup'ta bulunuyor. Bu grupta birinci ve ikinci sırayı elde eden takımlar yarı finale yükseliyor.