Hilal antrenmanları, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci hafta müsabakaları kapsamında İttihad karşısında oynanacak merakla beklenen zirveye hazırlık amacıyla olumlu ve içi rahatlatan gelişmelere sahne oldu.

Suudi devi, bugün çarşamba günü ana antrenman seansını gerçekleştirdi. Bu seansa, sakatlığı bulunan bazı isimlerin kademeli dönüşü damga vurdu ve bu durum, kritik karşılaşma öncesinde teknik ekibin seçeneklerini güçlendirdi.









Suudi "El-Yaum" gazetesine göre, en dikkat çekici gelişme, Suudi Arabistan Milli Takımı kaptanı Salem el-Dosari'nin takım antrenmanlarının ilk bölümüne katılması oldu. El-Dosari daha sonra sağlık ekibinin gözetiminde özel rehabilitasyon programına devam etti.

Bu adım, el-Dosari'nin tam olarak hazır olmaya yaklaştığının ve klasiko kadrosunda yer alma ihtimalinin yükseldiğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Aynı bağlamda, Hamad el-Yami ve Fransız yıldız Theo Hernandez ikilisi, rehabilitasyon programlarının son aşamaları kapsamında topla kondisyon antrenmanları gerçekleştirdi. Bu durum, ikilinin yakında müsabakalara dönüşünün önünü açıyor.

Hilal, geleneksel rakibi İttihad'ı, ikiye bölünmeyi kabul etmeyen sekizinci hafta zirvesinde, 10 Ekim Cumartesi akşamı saat dokuzda ağırlayacak.

İki takım, karşılaşmaya kızışmış bir rekabet ortamında giriyor; Hilal 18 puanla puan durumunun zirvesinde yer alırken, İttihad 7 maçtan topladığı 17 puanla ikinci sırada bulunuyor ve üçüncü ile dördüncü sıralardaki Nassr ve Kadisiye'nin yalnızca bir puan önünde ilerliyor.







