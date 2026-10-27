Hilal'in kaptanı Salem el-Dawsari, bu sezon ilk kez takımın ilk on birine geri dönüyor; bu dönüş Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki Katar ekibi El-Şamal maçında gerçekleşiyor.

Hilal, bugün salı günü, Asya kupasının lig aşamasının üçüncü haftasında Hor'daki Beyt Stadı'nda El-Şamal'a konuk olacak.

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, maça çıkacak ilk on biri açıkladı ve bu kadroda Salem el-Dawsari bu sezon ilk kez yer aldı.

"Tornado", bu sezonun başından bu yana yalnızca iki maçta yedek olarak sahaya çıkmıştı; bunun nedeni, Suudi Arabistan Millî Takımı ile Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katılımının ardından geçirdiği cerrahi operasyondu.

Salem el-Dawsari, Inzaghi'nin ilk on bir oyuncularının büyük bölümünü dinlendirme kararı doğrultusunda, yedek oyunculardan oluşan kadronun kaptanı olacak ve ön hatta Fildişi Sahilli Mohamed Kader Meïté ile Sabri Dahl'ın yanında oynayacak.

Mohamed Kanno, kadrodaki az sayıdaki ilk on bir oyuncusundan biri olacak ve orta sahada Murad Hawsawi ile Fransız Simon Bouabré'nin yanında yer alacak.

Savunma hattında ise sağ bek olarak Muteb el-Harbi, solda Fransız Theo Hernandez, bu ikisinin arasında Ali Lajami ile Türk Yusuf Akçiçek ve önlerinde kaleci Mohamed el-Owais yer alacak.

Hilal maça, Batı Grubu puan tablosunda iki galibiyetten aldığı 6 puanla dördüncü sırada girerken; El-Şamal, iki beraberlikten elde ettiği 2 puanla on birinci sırada bulunuyor.

Hilal'in ilk on biri şöyle:

Kaleci: Mohamed el-Owais

Savunma hattı: Muteb el-Harbi - Ali Lajami - Yusuf Akçiçek - Theo Hernandez

Orta saha: Mohamed Kanno - Murad Hawsawi - Simon Bouabré

Hücum hattı: Sabri Dahl - Mohamed Kader Meïté - Salem el-Dawsari