Salem Al-Dosari'nin yerine geçecek isim... Donis, taraftarların taleplerine kulak verdi mi?

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, Yeşil Adalar ile oynanan maçta, "Yeşiller"in kaptanı Salem Al-Dossari'yi oyundan alarak, oyuncunun 2026 Dünya Kupası'ndaki milli takım serüveninde ilk kez yedek kulübesine gönderme kararı aldı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, grup aşamasının üçüncü ve son turunda Yeşil Burun Adaları ile kader belirleyici bir maça çıkıyor. İlk iki turda sadece bir puan toplayabilen takım, galibiyet elde ederek 32'li tura yükselme umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.

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Salem Al-Dossari, Uruguay ve İspanya maçlarının ardından teknik ve fiziksel performansındaki düşüş nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Donis ise, oyuncunun normal seviyesinden uzaklaşmasına rağmen onu sahada tutması ve değiştirmediği için benzer eleştirilere maruz kalmıştı.

Yeşil Burun Adaları karşılaşmasının 66. dakikasında, Yunan teknik direktör, kaptanın performansının sönük kalmaya devam etmesi üzerine onu oyundan çıkarmaya karar verdi ve kalan dakikalarda hücum hattını canlandırmak amacıyla yerine Muhammed Abu Şamat'ı oyuna soktu.

Donis’in bu kararı, teknik direktörün önceki iki maçta, performansında düşüş yaşamasına rağmen Salem Al-Dosari’yi sahada tutmasıyla maruz kaldığı eleştirilere nihayet kulak verip vermediğine dair net bir soru işareti yaratıyor. Ya da bu oyuncu değişikliği, sadece maçın gidişatına ve takımın kritik bir anda farklı hücum çözümlerine ihtiyaç duymasına yanıt olarak mı yapıldı?