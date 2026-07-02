Salem Al-Dosari’nin yedeği… Roshen Ligi’nin üst düzey yetkililerini şoke eden bir karar

Suudi Ligi’nin en önde gelen yıldızlarından birinin transferi, yaz transfer döneminde en karmaşık dosyalardan biri haline geldi. Büyük kulüplerin istekleri, yarışın erken sona ermesine ve yakın gibi görünen bir transferin önünü kesebilecek devasa bir mali engelle karşılaştı.

Roshon Ligi kulüpleri yeni sezonun başlaması öncesinde kadrolarını yeniden düzenlemeye hazırlanırken, özellikle hücum hattında fark yaratabilecek oyuncular olmak üzere, öne çıkan yerli oyuncuları kadrolarına katma yarışı devam ediyor. Bu rekabet, ilk on birde etkili bir Suudi oyuncunun bulunmasının önemi nedeniyle daha da belirgin hale geliyor.

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Al-Ittifaq’ın kanat oyuncusu Khaled Al-Ghanam, daha önce Salem Al-Dosari’nin hücumdaki yedeklerinden biri olarak forma giydiği Al-Hilal’dan ayrıldıktan sonra takımında olağanüstü bir sezon geçirmesinin ardından, transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Suudi "Al-Youm" gazetesine göre, Al-Ittifaq yönetimi doğrudan müzakerelere kapıyı kapattı ve oyuncunun ayrılmasına izin vermek için 46 milyon riyal tutarındaki tazminat bedelinin tam olarak ödenmesini şart koştu.

Bu tutar, ilgilenen kulüpleri zor bir kararın önüne koyuyor; özellikle de transfer piyasasının çok sayıda transferle dolup taştığı bir dönemde, Khaled Al-Ghanam’ın geleceği, Al-Ittifaq’ın yıldızına sıkı sıkıya sarılması ile Roshen Ligi’nin önde gelen kulüplerinin geçen sezonun en önemli keşiflerinden birini kadrosuna katma arzusu arasında belirsizliğini koruyor.

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El-Ghanam, El-Ittifaq formasıyla en iyi seviyesine geri dönmeyi başardı ve geçen sezon Roshen Ligi’nde gol katkısı en yüksek Suudi oyuncular listesinin başında yer alarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.

Oyuncu 13 gol attı ve 7 asist yaptı; bu performansıyla büyük bir gelişme kaydettiğini kanıtlayarak, ligin en çok talep gören yerli oyuncularından biri haline geldi ve turnuvanın en önemli hücum silahlarından biri olarak kendini kanıtladı.

El-Ghanam’ın parlaması, birçok büyük kulübün ilgisini çekti. El-Ittihad, El-Nassr ve Al-Ahli, hız ve gol vuruşu yeteneğine sahip bir yerli oyuncuyla forvet hattını güçlendirmek amacıyla, mevcut yaz transfer döneminde onu kadrolarına katmak isteyenler arasına katıldı.