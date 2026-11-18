Al Hilal'in ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kaptanı Salem Al Dawsari, 2026 yılında Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazanmak istediğini vurguladı ve yaşının bu hayali gerçekleştirmesinin önünde bir engel olmayacağını belirtti.

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Asya'nın en iyileri ödül töreni yarın perşembe günü, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Aksra Theatre King Power'da düzenlenecek. 2017'de de töreni ağırlayan salonda 19 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Törende dağıtılacak ödüller arasında, Salem Al Dawsari'nin Firas Al Buraikan ve Tractor'ın İranlı kalecisi Alireza Beiranvand ile yarıştığı Asya'nın en iyi futbolcusu ödülü de bulunuyor .

Üç futbolcu bugün çarşamba günü Tayland'a giderek ödülün adayları olarak bir basın toplantısı düzenledi.

Salem Al Dawsari, basın toplantısında yaptığı ve Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat'ın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünü iki kez kazanmaktan ve üçüncü kez aday gösterilmekten gurur duyuyorum. Bugün ben ve Firas (Al Buraikan) kendimizi değil, Suudi Arabistan futbolunu temsil ediyoruz."

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Salem Al Dawsari, Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünü daha önce 2022 ve 2025 yıllarında olmak üzere iki kez kazandı ve bu başarıya ulaşan tek Suudi Arabistanlı futbolcu oldu.

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"Tornado" lakaplı yıldız, ödülü iki kez kazanan genel olarak dördüncü futbolcu oldu. Ondan önce bu başarıyı Al Sadd'ın Katarlı yıldızı Akram Afif 2019 ve 2023'te, Japon Hidetoshi Nakata 1997 ve 1998'de, Özbek Server Djeparov ise 2008 ve 2011'de elde etmişti.

Salem Al Dawsari, yarın perşembe günü ödülü kazanması halinde, Asya Futbol Konfederasyonu'nun 1994'te ödülü benimsemesinden bu yana Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünü 3 kez kazanan tarihteki ilk futbolcu olacak.

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Al Dawsari, bu başarıya ulaşma ihtimaline ilişkin olarak "Her futbolcunun bu ödülü kazanmak istemesi doğaldır, ancak bu takdir edilmiş ve yazılmış bir şey. Allah'tan başarı diliyoruz" dedi.

Al Dawsari şöyle devam etti: "Arkadaşlarımla birlikte aday gösterildiğim için mutluyum ve herkese başarılar diliyorum. Yeniden bu noktaya dönebilmek için çalışmalı ve devam etmeliyiz."

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Deneyimli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Her futbolcunun adını tarihe yazdırmak istemesi doğaldır, ama bu iş kaza ve kader meselesi. Kazansam da kaybetsem de bu yolun sonu olmayacak, hedeflerime ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim."

35 yaşında olmasına rağmen ödüle aday gösterilmesiyle ilgili olarak ise şu yanıtı verdi: "Yaş sadece bir rakam, ne eksik ne fazla. Ancak emeğinin karşılığını almak için kendine iyi bakmalı ve daha çok çalışmalısın."

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Salem Al Dawsari, açıklamalarını futbolcuların özellikle 2024'ten bu yana uygulanan AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in yeni formatının ardından art arda oynanan maçlar nedeniyle maruz kaldığı büyük baskılara değinerek tamamladı.

Al Dawsari sözlerini şöyle noktaladı: "Rekabet eden kulüplerden birini temsil eden bir futbolcu olarak bu senin kaderin. Büyük bir kulüpte oynayan futbolcu, baskılara ve rekabete nasıl uyum sağlayacağını bilir."

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Salem Al Dawsari'nin son dönemde art arda yaşadığı ve mevcut sezonun başından bu yana maçlarda forma giymesini engelleyen sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını da hatırlatalım.