Al Hilal, 28 Kasım Cumartesi günü Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Al Ettifaq ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Al Hilal'in kaptanı Salem Al-Dawsari için ayrı bir önem taşıyor. Deneyimli oyuncu, iki takım arasındaki maçların tüm zamanların en golcü ismi olarak zirveye tek başına yerleşme ve kulüp efsanesi Yasser Al-Qahtani'nin rekorunu kovalama fırsatı yakalayacak.

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Karşılaşma, Al Hilal için kritik bir döneme denk geliyor. Mavi-beyazlılar, 11 maçta 10 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 30 puanla Roshn Ligi'nin zirvesinde bulunuyor ve ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın 2 puan önünde yer alıyor. Al Ettifaq ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle topladığı 19 puanla yedinci sırada.

Al Hilal zirvedeki yerini sağlamlaştırıp takipçileriyle arasındaki farkı açmayı hedeflerken, Al Ettifaq da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri karşısında olumlu bir sonuç almak istiyor. Puan tablosundaki hedeflerinin farklı olması, mücadeleyi iki taraf için de ayrı bir öneme taşıyor.

Salem Al-Dawsari, efsaneyi yakalamaya bir gol uzaklıkta

Transfermarkt'ın istatistiklerine göre Salem Al-Dawsari, Al Hilal ile Al Ettifaq arasında tarih boyunca oynanan maçlarda en çok gol atan oyuncular listesinde ikinci sırada bulunuyor. Al Ettifaq filelerini sekiz kez havalandıran Al-Dawsari, dokuz golle listenin zirvesinde yer alan Al Hilal efsanesi Yasser Al-Qahtani'nin rekoruna ortak olmak için yalnızca bir gole ihtiyaç duyuyor.

Al Hilal kaptanının hedefi Al-Qahtani'nin rekorunu yakalamakla sınırlı değil. Maçta iki gol atması halinde tarihi zirveye tek başına yerleşecek ve takımla geçirdiği başarılı kariyerine yeni bir başarı ekleyecek. Üstelik bu rekor, Al Hilal'in Suudi Arabistan liginde sıkça karşılaştığı rakiplerden biriyle oynadığı maçlarla ilgili.

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Sakatlıktan dönüş, mücadelenin önemini artırıyor

Beklenen tarihi fırsata rağmen Al-Dawsari'nin ilk 11'de sahaya çıkması büyük ölçüde zor görünüyor. Son dönemde sakatlığı nedeniyle maçlarda forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, kısa süre önce takımla birlikte çalışmaya ve hazır olma seviyesini yeniden kazanmaya yönelik adımlar atmaya başladı.

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Al Hilal kaptanının maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Maçın gidişatına ve fiziksel durumuna göre yeterli süre alma ihtimali bulunan oyuncuyu, teknik ekibin tam olarak hazır olduğundan emin olmadan ilk düdükten itibaren sahaya sürme riskine girmesi gerekmiyor.

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Salem Al-Dawsari'nin dönüşü, sezonun hassas bir döneminde Al Hilal'e önemli bir katkı sağlıyor. Pozisyon üretme, gol atma ve boş alanlara hareketlenme becerisinin yanı sıra büyük maçlardaki engin tecrübesiyle oyuncu, takımın en önemli hücum kozlarından biri konumunda.

Al Hilal'in galibiyet serisini sürdürme ve Roshn Ligi'ndeki liderliğini koruma isteği ile Salem Al-Dawsari'nin Yasser Al-Qahtani'nin rekorunu geçme hedefi arasında, Al Ettifaq maçı Al Hilal kaptanı için olağanüstü bir fırsat olarak öne çıkıyor. Al-Dawsari'nin gol bulması halinde bu karşılaşma, kariyerinde yeni bir tarihi dönüm noktasına dönüşebilir.