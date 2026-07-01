Saldırılar arka arkaya geliyor... Polis, Alman Futbol Federasyonu'nun merkezine baskın düzenledi

Alman futbolu, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Paraguay’a yenilerek elenmesinin şokunu henüz atlatamamışken, yeni bir darbe daha aldı. Polis, Euro 2024’ün ev sahipliği ile ilgili yolsuzluk ve rüşvet şüphesine yönelik soruşturma kapsamında Alman Futbol Federasyonu’nun merkezine baskın düzenledi.

Alman "Welt" gazetesi, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kriminal Polis Bürosu'ndan 150'den fazla soruşturmacının Çarşamba sabahı, Frankfurt'taki Alman Futbol Federasyonu genel merkezinin yanı sıra Avrupa Şampiyonası maçlarına ev sahipliği yapan şehirlerdeki bir dizi belediye ve yerel idareyi de kapsayan geniş çaplı bir baskın operasyonu düzenlediğini bildirdi.

Gazeteye göre, bu operasyonlar, 66 yaşındaki bir Alman ve 46 yaşındaki bir Fransız vatandaşına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. İki kişinin, rüşvet şüphesi doğurabilecek nitelikteki organize bir şekilde ayrıcalıklar sağlama suçlamasıyla suçlandığı belirtildi.

Dava, Euro 2024 maçları için binlerce biletin dağıtılması ve turnuva başlamadan önce misafirlere ve yetkililere yasadışı bir şekilde verildiği düşünülen otel konaklama davetiyeleri etrafında şekilleniyor.

Raporda ayrıca, turnuvayla bağlantılı avantajlar elde ettikleri şüphesi nedeniyle, soruşturmanın bir dizi Alman şehrindeki yerel yönetimlerdeki memurları da kapsayabileceği belirtildi.

Davanın kökeni, turnuvayı düzenlemek üzere özel olarak kurulan, Alman Futbol Federasyonu ile Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) arasındaki bir ortak girişim olan “Euro 2024 GmbH” şirketine dayanıyor.

Ev sahibi şehirlerle ilişkilerden sorumlu olan Fransız yetkilinin, turnuva organizasyon ofisindeki yetkililere önemli maçlara katılmaları için davet gönderdiği şüpheleniliyor. Soruşturmalara göre ise Alman sanık, Münih’te oynanan İspanya-Fransa yarı final maçı bileti ile seyahat ve konaklama masraflarını da içeren, yaklaşık 2.400 avro tutarında maddi menfaat elde etti.

Bu kriz, Almanya milli takımının Paraguay’a yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinden sadece birkaç saat sonra ortaya çıktı ve teknik ve idari açıdan en zor dönemlerinden birini yaşayan Alman futboluna yeni bir darbe vurdu.

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