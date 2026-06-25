Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile oynayacakları belirleyici maçta sahaya çıkacak kadronun ana hatlarını belirledi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda, Cumartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Suudi gazetesi “El-Şark El-Awsat”, Suudi milli takımının Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselebilmek için mutlaka galibiyete ihtiyacı olması nedeniyle Donis’in tamamen hücum odaklı bir taktik izlemeye karar verdiğini yazdı.

Gazete, Yunan teknik direktörün, Uruguay ve İspanya ile oynanan ilk iki maçta yedek kulübesinde kalan Al-Hilal'in yıldızı Sultan Mandash'ı hücum hattında ilk 11'de sahaya süreceğini belirtti.

Ayrıca, Al-Hilal’ın bir diğer yıldızı Muhammed Kano da, Donis’in onu İspanya maçında yedek kulübesinde tutmasının ardından orta sahada ilk 11’e geri dönecek.

Bu maç, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları milli takımları için hayati önem taşıyor; her iki takım da diğer gruplardaki üçüncü sıradaki takımların sıralamasını beklemeden Dünya Kupası’nın son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor; Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde bulunurken, İspanya ise 4 puanla grubun lideri konumunda.