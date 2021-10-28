Sala'nın trajik kazasının arkasındaki suçlu açıklandı

Trajik bir şekilde hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın geçirdiği uçak kazasının sorumlusu açıklandı.

Takvimler Ocak 2019’u gösterdiğinde Ligue 1 ekibi Nantes’ın golcüsü Emiliano Sala, Premier Lig ekibi Cardiff City’ye transferini tamamlamak üzere Galler’e uçuyordu.

Ancak 28 yaşındaki golcü oyuncu, trajik bir uçak kazası sonucu uçağın pilotu David Ibbotson ile birlikte hayata veda etmişti.

Sala’nın geçirdiği acı kazanın sorumlusu olarak uçuş organizatörü David Henderson gösterildi.

Neler yaşandı?

Havacılık Kazaları Soruşturma Bürosu (AAIB)’nun raporuna göre, pilot Ibbotson kötü hava koşullarından ötürü uçağın kontrolünü kaybetmişti.

Ayrıca raporda Ibbotson’un kaza esnasında karbon monoksit zehirlenmesi geçirmiş olabileceği de belirtildi.

Henderson suçlu bulundu

Bu uçuşun organizasyonunu yapan David Henderson, uçaktakilerin güvenliğini tehlikeye atmaktan ötürü suçlu bulundu. Henderson’ın cezası 12 Kasım tarihinde belli olacak. Sala ailesinin avukatı Daniel Machover şu açıklamalarda bulundu:

“David Henderson’ın bu eylemleri, Ibbotsın’ın yasadışı uçuşunun 21 Ocak 2019 tarihinde kazayla sonuçlanmasının yalnızca bir parçasıdır.”

“Ağustos 2019’da AAIB’in açıkladığı karbon monoksit zehirlenmesinin arkasındaki detayları ve uçağın bakım bilgilerini hâlâ bilmiyoruz.”

“Bu sorular, ancak gelecek yıl şubat ayında başlayacak olan Emiliano’nun soruşturmasında cevaplanabilir.”

“Sala ailesi, soruşturmaya dahil olan herkesin, Piper Aircraft Inc ve AAIB de dahil olmak üzere, en kısa sürede bildiklerini anlatmasını ve olayın bir an önce açıklığa kavuşturulmasını umuyor.”

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