Son uluslararası ara nedeniyle uzun bir süredir maç oynamayan Ahli, birçok temel yıldızından yoksun olarak sahaya döndü.

Ahli, bugün cuma günü, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Ahsa'daki Meydan Temvil El-Ula Stadı'nda Fetih'e konuk oluyor.

Ahli teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, geçen salı günü final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup ederek Körfez Arap Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Halici 27" şampiyonluğunu kendisiyle birlikte kazanan Suudi Arabistan Milli Takımı yıldızlarını dinlendirmeye karar verdi.

Salih Ebu Şamat ve Firas El-Breikan ikilisi yedek kulübesinde otururken, sol bek Zekeriya Hosavi ise sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Bunun yanı sıra Ahli, Senegalli kalecisi Edouard Mendy ve Brezilyalı defans oyuncusu Roger Ibanez'den de yine sakatlıkları nedeniyle maçta yoksun kalıyor.

Diğer yandan Fetih, dün perşembe günü görevden alınan Halid El-Atavi'nin yerine sorumluluğu devralan yeni teknik direktörü Faslı Jamal Sellami yönetiminde maça yeni motivasyonlarla çıkıyor.

Ahli, Suudi Ligi puan tablosunda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetten topladığı 12 puanla altıncı sırada yer alıyor; lider Hilal'in tam 6 puan gerisinde bulunuyor.

Buna karşılık Fetih, bugüne kadar hiçbir galibiyet elde edemeden 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetten topladığı yalnızca 3 puanla puan tablosunda on beşinci sırada yer alıyor.

Ahli'nin ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Abdurrahman El-Sanbi

Savunma: Said Baatiye - Merih Demiral - Muhammed Süleyman Bekir - Saad Belaabid

Orta saha: Ziyad El-Cuheyni - Valentin Atangana - Matheus Gonçalves

Hücum: Francisco Trincão - Ivan Toney - Wenderson Galeno