Salah’ın menajerinden Liverpool yönetimine sözleşme iması

Yeni sezona fırtına gibi giren Mohamed Salah'ın Liverpool ile ne zaman sözleşme yenileyeceği merak konusu.

Liverpool’da Virgil van Dijk ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından gözler takımın yıldızı Mohamed Salah’a çevrilmişti.

Merseyside ekibi Premier Lig’e Norwich’i 3-0 mağlup ederek girerken, Salah bir gol ve iki asistle maçın kahramanı oldu.

Salah’ın Ramy Abbas’ın maçın ardından Twitter’da paylaştığı mesaj ilgi çekiciydi. Geçmişte oyuncusuyla ilgili tartışma yaratan açıklamalara imza atan Abbas, “Umarım izliyorlardır” ifadesiyle Liverpool yönetimine üstü kapalı bir mesaj gönderdi.

I hope they’re watching. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 14, 2021

Rekorlarına bir yenisini ekledi

Saha dışından ziyade saha içindeki performansıyla konuşmayı seven Salah ise, Carrow Road’da hala formunun zirvesinde olduğunu kanıtlamak istercesine kusursuz bir futbol sergiledi.

Salah bu maçta kaydettiği gol ile, üst üste beş sezon ligin ilk maçında fileleri havalandıran ilk futbolcu oldu. Menajer Jürgen Klopp, düzenlediği basın toplantısında bu konuya değinmeden geçmedi.

“Bu istatistiği bildiğini düşünüyorum, gol atmak için ekstra bir motivasyonu vardı. Mo her zamanki Mo. Sezon başlayınca vites yükseltiyor.”

Bekleyiş sürüyor

Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker ve Virgil van Dijk ile uzun soluklu kontratlar yapan Liverpool bir numaralı ismiyle henüz masaya oturmadı.

Liverpool ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Salah, Liverpool’un başarısı için olmazsa olmaz konumunda ve bu nedenle pazarlıklarda tüm kozları elinde tutuyor.

Salah, Liverpool ile 2018’de imzaladığı beş yıllık anlaşmadan senede 12,2 milyon euro kazanıyor. Bu, Mısırlı yıldızı Premier Lig’in en fazla kazanan 16. futbolcusu yapıyor. Salah’ın yeni sözleşme görüşmelerinde çok daha yüksek bir maaş talep etmesi kesin gibi.

Daha önce basında çıkan haberlerde, Liverpool yönetiminin Salah’ı kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yaparak ödüllendirmek istediği belirtilmişti.

Ancak görünen o ki, Salah’ın menajeri Abbas sürecin ilerleme hızından memnun değil ve işini şansa bırakmak istemiyor.

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