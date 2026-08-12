Salah ve Trossard'ın ardından: Arsenal yıldızına Türkiye'den resmi teklif

Türk ekibi Galatasaray, Alman gazeteci Florian Plettenberg'e göre bugün çarşamba günü Arsenal'e, yıldızlarından biriyle anlaşmak için 45 milyon euro değerinde resmi bir teklif sundu.

"Sky Sport - Almanya" kanalı gazetecisi Plettenberg, İngiliz takımının Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'yi kadroya katmak için sunulan teklifin artık Arsenal yönetiminin masasında olduğunu belirtti.

Ayrıca Martinelli'nin, mevcut yaz transfer döneminde Galatasaray'ın bir numaralı hedefi haline geldiğini ekledi.

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25 yaşındaki Brezilyalı millî oyuncu, Arsenal ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip ve bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Galatasaray'ın bu adımı, bu yaz İngiltere Premier Lig'den önemli isimleri kadrosuna katma yönünde net bir eğilim gösteren bir Türk piyasasında geliyor.

Türk ekibi Beşiktaş, bu transfer döneminin başlarında Belçikalı Leandro Trossard'ı Arsenal'den, 18 milyon euro (2 milyon euro bonuslarla birlikte) tutarındaki bir transferle kadrosuna katmış; 31 yaşındaki oyuncu, Londra kulübüyle geçirdiği 3,5 yıllık dönemi böylece sonlandırmıştı.

Trossard, Arsenal forması altında 174 maça çıkmış ve 36 gol kaydetmişti.

Ayrıca bu yaz, taraftar açısından daha da büyük bir transfer yaşandı; Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Liverpool formasıyla kariyerini tamamladıktan sonra Türk ekibi Trabzonspor'a transfer oldu.