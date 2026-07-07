Salah ve Trezeguet arasında özel bir başarı için kıyasıya bir rekabet

Mısır Milli Takımı’nın mevcut neslin yıldızları, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası aracılığıyla Firavunlar’ın tarihine adlarını yazmaya devam ediyor.

Mısır Milli Takımı, 32'li turda Avustralya'yı eledikten sonra, bugün Salı akşamı çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşacak.

"Stats Foot" istatistiklerine göre, Mahmoud Hassan Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda en çok forma giyen Mısırlı oyuncular listesinin başında yer alıyor ve 33 maça çıkmış durumda.

Ayrıca Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Salah, bugün Arjantin karşısında maç sayısını artırarak Firavunlar’ın efsanesi Ahmed Hasan ile eşitlendi; her ikisinin de 32 maçı bulunuyor.

Teknik direktör Hüsam Hasan'ın liderliğindeki Mısır Milli Takımı'nın mevcut nesli, Dünya Kupası'nda Firavunlar için yeni bir tarih yazarak, tarihlerinde ilk kez son 16 turuna yükseldi.

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