Salah ve Faslı dörtlünün liderliğinde… Majer, Arap takımlarının Dünya Kupası’na giden yolunu çiziyor

Cezayir futbolunun efsanesi Rabah Madjer, büyük takımlarla rekabet edebilecek ve hatta Dünya Kupası’nı kazanabilecek ideal bir Arap milli takımı vizyonunu ortaya koydu.

Suudi Arabistan’daki “Nadina” programına konuk olan Madjer, Arap futbolunun şu anda olağanüstü bir oyuncu nesline sahip olduğunu belirtti. Madjer, mevcut turnuvada Fas, Mısır ve Cezayir’in yıldızlarının sergilediği performansa atıfta bulunarak, Arap milli takımları ile dünyanın en büyük takımları arasındaki farkın hiç olmadığı kadar azaldığını vurguladı.

Majer, kaleyi korumak için Faslı kaleci Yassine Bono’yu seçerken, savunma hattına ise Achraf Hakimi, Rami Ben Sebaïni, Boualem Khoukhi ve Nasser Mazraoui’yi dahil etti; bu dörtlünün hem savunma gücü hem de hücumu destekleme yeteneğini bir araya getirdiğini belirtti.

Orta sahada ise Ezzedine Ounahi, İbrahim Mazza ve İmam Aşur’u tercih eden Majer, bu üçlünün oyun kurma, hatlar arası hareket ve maç boyunca sürekli fiziksel baskı uygulama arasında gerekli çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti.

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Forvet hattında ise Muhammed Salah, Riyad Mahrez ve Salem Al-Dossari yer aldı. Majer, bu kadar deneyimli ve golcü üç oyuncunun varlığının herhangi bir takıma olağanüstü bir hücum gücü ve büyük maçlarda fark yaratma yeteneği kazandıracağına inanıyor.

Cezayir efsanesi, bu kadronun Dünya Kupası finaline ulaşabileceğini ve şampiyonluk için mücadele edebileceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı. Ayrıca, Mısırlı teknik direktör Hossam Hassan’ı bu kadroyu yönetmesi için önerdi ve onun güçlü kişiliği ile rekabetçi zihniyetinin, bu Arap hayalini sahada gerçeğe dönüştürecek unsurlar olabileceğini açıkladı.