Salah transferiyle yetinmeyecek: Trabzon başkanının bir sonraki hedefi Hilal'in yıldızı

Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transfer dosyasını kapatır kapatmaz, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam etmek adına yeni bir hücum hedefine yöneldi.

A Spor kanalının aktardığına göre Trabzonspor, transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından birinde Salah'ı kadrosuna katmayı başarmasının ardından, Suudi Al-Hilal'in Uruguaylı forveti Darwin Nunez'i transfer etmek için harekete geçti.

Raporda, Türk kulübünün Nunez'e bir teklif sunduğu, transferi tamamlamanın mümkün olup olmadığını araştırmak amacıyla oyuncu ve temsilcileriyle ve kulübü Al-Hilal'in yönetimiyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı belirtildi. Ancak müzakerelerin niteliği ya da Suudi kulübünün tutumuna dair herhangi ek bir ayrıntı paylaşılmadı.

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Trabzonspor, dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Muhammed Salah transferini tamamlamasının ardından transfer piyasasındaki hareketliliğini sürdürüyor. Salah, bugün çarşamba öğle saatlerinde Türkiye'ye ulaştı ve Atatürk Havalimanı'nda büyük bir karşılamayla ağırlandı. Oyuncunun, sağlık kontrolünün ardından muhtemelen yarın perşembe günü yapılacak imza töreni için hazırlıklar sürüyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah ile müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasının ardından, Türkiye'deki bütün yerel rakiplerine meydan okuyarak istediği herhangi bir yıldızı kadrosuna katabileceğini açıklamıştı.

27 yaşındaki Nunez, geçen sezon Al-Hilal formasıyla 24 maça çıktı; bu maçlarda 9 gol kaydetti ve 5 gol pası verdi.

Nunez, geçen yaz Liverpool'dan Al-Hilal'e katılmıştı. Ancak takımın geçen kış transfer döneminde tamamladığı Karim Benzema transferi, oyuncunun planlarını bozdu ve teknik direktör Simone Inzaghi'yi Nunez'i geri planda tutmaya zorladı; bu da oyuncuyu ayrılık talep etmeye yöneltti.

Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş da, daha önce Salah'ı transfer etme müzakereleri sonuçsuz kalmasının ardından, kiralık dahi olsa Nunez'in hizmetlerini almaya çalışıyor.

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