Muhammed Salah, kariyerinde yeni bir sayfa yazmaya devam ediyor; bu kez Türkiye Ligi kapısından. Salah, yaz transfer döneminin en dikkat çekici transferlerinden birinde Trabzonspor'un kadrosuna katılan en yeni Mısırlı oyuncu oldu.

Türk kulübü, Salah'ın transferini bugün çarşamba öğle saatlerinde resmen açıkladı. Kulüp, Mısırlı yıldızın takım formasını giymiş halde Türkiye'ye giden uçaktaki fotoğraflarını paylaşarak transferi resmileştirdi ve oyuncuyu taraftarlara ve basına tanıttı.

Türk basınında daha önce yer alan haberlerde, Salah'ın Trabzonspor'a katılmak için iki yıllık bir sözleşme üzerinde kulüple anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Türk takımına katılmasıyla birlikte Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, Ayman Abdülaziz, Seyyid Muavvad ve Mahmud Hasan "Trezeguet"in ardından Trabzonspor forması giyen dördüncü Mısırlı oyuncu oldu.

Salah, geleceğiyle ilgili tartışmalara son verdi. Bir süre Suudi Arabistan Ligi'ndeki bazı takımlar ile imzasını almaya çok yaklaşan Türk ekibi Beşiktaş arasında kararsız kalmıştı; ancak iki taraf, Beşiktaş yetkililerinin abartılı olarak nitelendirdiği mali şartlar konusunda anlaşamamıştı.