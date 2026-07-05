Arjantin Milli Takımı ve Liverpool’un yıldızı Alexis McAllister, Mısır Milli Takımı’nın yıldızı ve eski “Reds” takım arkadaşı Muhammed Salah ile olan yakın ilişkisini ortaya koydu ve Salı günü Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak kritik maçta onunla karşı karşıya gelmeden önce, “Mo”nun kendisine saha içinde ve dışında çok yardımcı olduğunu vurguladı.

Arjantinli "Olé" gazetesinde yer alan açıklamalarda, Atlanta Stadyumu'nda oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde McAllister şunları söyledi: "Mo'yu tanıyorum. Saha dışında bana çok yardımcı oldu. Umarım önümüzdeki maçta kendini çok yormaz, ancak birlikte geçirdiğimiz zamanlar için ona teşekkür etmek ve başarılar dilemek istiyorum."

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, hüzünlü bir tonla şunları ekledi: "Bu maçtan sonra onu uzun bir süre göremeyebilirim," diyerek, Salah'ın Dünya Kupası'ndan sonra Liverpool'dan ayrılacağını zaten açıklamış olmasına işaret etti. Salah, serbest oyuncu statüsüne geçerek, takımın iki şampiyonluk kazandığı 3 yıllık ortaklığı sona erdirdi: İngiltere Lig Kupası ve 2024-2025 sezonunda İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu.

McAllister, 2023 yılında Brighton'dan 35 milyon avrodan fazla bir bedelle transfer olduktan sonra Liverpool'a uyum sağlamasına Salah'ın oynadığı rolü övdü ve Mısırlı yıldızın, Reds'teki ilk günlerinde kendisine büyük destek olduğunu vurguladı.

Aralarındaki sıkı bağa rağmen Arjantinli oyuncu, 120 uluslararası maçta 68 gol atarak Mısır tarihinin en iyi futbolcusu ve turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri olan Salah’ın, kendi milli takımı için en büyük tehdit olduğunu fark etti.

Salah ve McAllister’ı eski anılar birbirine bağlıyor. İkili, 2011 yılında 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda karşı karşıya gelmişti. O maçta Mısır, Arjantin’i 2-1 yenerek 16 turunda elemişti. Bu maçta, McAllister’ın şu anki takım arkadaşı olan Nico Tagliafico, şu anki takım arkadaşı olan Nico Tagliafico, Salah’ı izlerken, Emiliano Martínez ise yedek kulübesindeydi.

Mac Allister, Mısır milli takımını hafife almamaları konusunda uyarıda bulunarak şöyle dedi: “Tarihi bir Dünya Kupası turnuvası yaşadıklarını biliyoruz. Mutlular ve bu anın tadını çıkarıyorlar, bu yüzden maça büyük bir özgüvenle çıkacaklar. Güçlü bir takım olacaklar.”

Arjantin'in son 32 turunda Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı zorlukları hatırlatarak şunları ekledi: "Kolay maç diye bir şey yoktur; sonuçta tüm maçlar zordur ve elinden gelenin en iyisini yapmalısın. İyi oynadılar ve pek çok kişi onları hafife aldı, ama biz bunu asla yapmadık. Onların fiziksel ve teknik olarak ne kadar güçlü olduklarının tam olarak farkındaydık.”

Arjantinli oyuncu, 120 dakika süren Yeşil Burun Adaları maçında gösterdiği muazzam çabanın ardından takımının en iyi seviyesine dönmeye başladığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Kutlama yapacak gücümüz kalmamıştı, ama içimizi kaplayan büyük bir mutluluk vardı. Dünya Kupası’nda zorluklara hazırlıklı olmalıyız.”