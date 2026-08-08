Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından yeni bir ağır topu bünyesine katma yönündeki girişimlerini sürdürüyor.

Türk kulübü, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan ekibi Hilal'in forveti Darwin Nunez'i hedefleri arasına koydu ve kiralık yoluyla da olsa oyuncuyu transfer etmeye çalışıyor.

Trabzonspor haberleri konusunda uzman gazeteci Hasan Tuncel'in "HT Spor" kanalındaki açıklamalarına göre, Türk kulübü Nunez'in hizmetlerini almak için Hilal'e yıllık 8 milyon euro tutarında bir teklif sundu. Uruguaylı forvet, Suudi kulüpte yaklaşık 20 milyon euro maaş alıyor.

Kaynağa göre teklif, Trabzonspor'un Nunez'in maaşının yüzde 40'ını üstlenmesini içeriyor. Oyuncu ise seviyesini ve kariyerini yeniden kazanmak için yeni bir fırsat arayışıyla Hilal'den ayrılmaya çalışıyor.

Tuncel, Trabzonspor'un teklifinin şu anda oyuncunun ve kulübünün önünde olduğunu, ancak Hilal'in maddi karşılığı yükseltmek istediğini belirtti. Bu durum, Türk kulübünü transferi hızla bitirmek için girişimlerini yoğunlaştırmaya itiyor; hedef, oyuncunun önümüzdeki hafta içinde Trabzon'a gelmesi.

Muhammed Salah'ın Nunez transferi hakkındaki görüşü

Bu çerçevede Trabzonspor yönetimi, transfer konusunda Muhammed Salah'ın görüşünü aldı; Mısırlı yıldız, Nunez ile anlaşılması yönünde olumlu bir tavsiyede bulundu.

Tuncel ayrıca, Trabzonspor başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta içinde Hilal yetkilileriyle bir toplantı ayarladığını ve transferin son maddi detaylarını görüşmek ve kulübü Uruguaylı forvetinden vazgeçmeye ikna etmeye çalışmak üzere Suudi Arabistan'a gittiğini açıkladı.

27 yaşındaki Nunez, geçen sezon Hilal formasıyla 24 maça çıkmış, bu maçlarda 9 gol atmış ve 5 asist yapmıştı.

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