"Salah, sert açıklamalarının ardından aniden Arne Slot'a bir eleştiri daha yöneltti"

Mohamed Salah, İngiltere'de yine ortalığı karıştırdı. Mısırlı kanat oyuncusu, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez ile akşam yemeği yerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Pek çok kişi bu fotoğrafı Arne Slot'a yönelik bir başka eleştiri olarak görüyor.

Mohamed Salah, Cumartesi akşamı Liverpool'daki spor kriziyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Aston Villa'ya karşı alınan acı 4-2'lik yenilginin ertesi günü, Mısırlı oyuncu sosyal medya aracılığıyla The Reds taraftarlarına seslendi. Dikkat çeken bir açıklamada Salah, teknik direktör Arne Slot için son derece acı verici sözler sarf etti.

33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Bu kulübün şüphecilerden inananlara ve sonunda şampiyonlara dönüştüğünü gördüm" diye yazdı. "Bunun için çok sıkı çalışıldı ve ben de Liverpool'a bu konuda yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yaptım. Beni bundan daha fazla gururlandıran hiçbir şey yok."

"Liverpool'u yeniden rakiplerin korktuğu o agresif, hücumcu takım olarak görmek istiyorum," dedi kanat oyuncusu. "Liverpool, kupalar kazanan bir takım olmalı. Benim bildiğim futbol budur ve geri gelmesi ve korunması gereken kimlik budur."

Bununla birlikte Salah, Klopp'a net bir mesaj gönderdi. “Bu konuda pazarlık yok. Liverpool'un bir parçası olan herkes buna uyum sağlamalı.”

Mısırlı oyuncu ayrıca, Liverpool gibi kalibreli bir kulüp için ara sıra kazanılan galibiyetlerin yeterli olmadığını vurguladı. “Ara sıra bir maç kazanmak, Liverpool’un temsil etmesi gereken şey değil,” dedi. “Her takım maçlar kazanır, ancak Liverpool sürekli olarak kupalar için mücadele etmelidir.”

Instagram'da çok sayıda mevcut ve eski Liverpool takım arkadaşı, Salah'ın paylaşımını beğendi. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino ve Georginio Wijnaldum, bu şekilde Salah'ın sözlerine destek verdiklerini göstermiş oldular.

Şimdi ise Salah, Szoboszlai, Kerkez ve Wirtz ile bir fotoğraf paylaştı. Birçok Liverpool taraftarına göre, bu fotoğrafla Salah şunu söylemek istiyor: "Bakın, onlar benim tarafımda."







