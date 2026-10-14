Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın, Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın perşembe günü oynanacak Finlandiya ekibi KuPS maçında Trabzonspor formasıyla sahaya çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor.

Alman teknik direktör Thomas Reis, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında tartışmaya son noktayı koymaktan kaçındı ve oyuncunun durumuna dair merakı daha da artıran kısa açıklamalarla yetindi.

Salah'ın oynayıp oynamayacağına ilişkin doğrudan bir soruya yanıt veren Reis, şöyle konuştu: "Bu sorunun sizin için önemli olduğunu biliyorum. Maç suni zeminde oynanacak, ancak takımımızdaki tüm oyuncular hazır. Salah'ın oynayıp oynamayacağını şu an için kesin olarak söyleyemem, yarın göreceğiz."

Alman teknik adamın açıklamaları, kararındaki belirleyici unsurun Fin ekibinin suni çim sahasının zemin yapısı olacağını teyit etti. Reis bu noktaya şu sözlerle dikkat çekti: "Sadece rakiple değil, aynı zamanda saha koşullarıyla da mücadele etmemiz gerekiyor. Bayern Münih bile dün benzer bir zeminde büyük zorluk yaşadı."

Gelecek maçlar KUP Konferans Ligi 12:45 TRS

Tüm oyuncuların hazır olduğunu belirtmesine rağmen Salah'a dair açıklamayı son ana kadar ertelemesi, teknik ekibin oyuncuyu suni çim üzerinde sahaya sürmenin riskini dikkatle değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle takımın her üç günde bir maç oynadığı yoğun bir fikstüre sahip olması bu durumu daha da önemli kılıyor.

Reis, açıklamalarını maça mümkün olan en iyi kadroyla çıkacağını vurgulayarak tamamladı; bu da Salah'ın oynama kararının müsabakadan önceki son saatlerde netleşeceğine işaret ediyor.



