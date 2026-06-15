Mısır milli takımının yıldızı Muhammed Salah, olağanüstü bir başarıyla Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Salah, 2026 Dünya Kupası 7. Grup'un ilk turunda Mısır ile Belçika arasında oynanan maçın ilk yarısında, Mısır'ın öne geçmesini sağlayan İmam Aşur'un golünü hazırladı.

"Opta" ağına göre, Mohamed Salah, 1966 yılında istatistiklerin tutulmaya başlanmasından bu yana, doğum gününde Dünya Kupası'nda gol katkısı yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

15 Haziran 1992 doğumlu Mohamed Salah, bugün Pazartesi günü 34 yaşına giriyor.

Mısır milli takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte D Grubu'nda yer alıyor.

Salah, 2018 Dünya Kupası'nda Mısır milli takımı için iki gol atmıştı, ancak Firavunlar hala Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetlerini arıyor.

Mohamed Salah, 34 yaşında (kaleciler hariç) Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.