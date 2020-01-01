"Salah muhtemelen Liverpool'un son 10 yıldaki en iyi transferi"

Danny Murphy, Mohamed Salah'ı Liverpool'un son 10 yılda yaptığı transferlerin başına koydu.

'un eski futbolcusu Danny Murphy, Mohamed Salah'ın son 10 yılın en iyi transferi olarak değerlendirdi.

Liverpool formasıyla 100 maça ulaşan Salah, çıktığı karşılaşmalarda 70 gol kaydetmeyi başardı.

Murphy, talkSPORT'a yaptığı açıklamada, Mohamed Salah'ın Liverpool'da son 10 yılın en iyi transferi olduğunu söylerken, Mısırlı yıldızın takımdan ayrılsa da her zaman hatırlanacağını söyledi:

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"Salah eşsiz bir oyuncu. Onun pozisyonunda oynayan biri için kısa sürede bu kadar gol atması inanılmaz. Ortada oynamadığı için onu diğer forvetlerle kıyaslamak zor ancak kanat pozisyonunda kısa sürede yaptıkları, tüm Liverpool'un santrforlarının başardıklarından daha iyi. O büyük ihtimalle Liverpool adına son 10 yılın en iyi transferi."

"Luiz Suarez de sansasyoneldi ancak Salah'ın tutarlılığı ve fiziksel durumu daha iyi. Sadio Mane ve Roberto Firmino'nun performansından dolayı biraz gölgede kalmış olabilir. Ancak sonuç olarak Salah Liverpool'dan ayrıldığında sadece iyi bir oyuncu olarak değil aynı zamanda 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğu kazanan takımın bir parçası olarak hatırlanacak."

Lider Liverpool, Premier Lig'de kalan 9 maçından 2 tanesini kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.