Son saatlerde tek bir soru Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı: Brezilyalı yıldız Richarlison, Türk ekibinde Mohamed Salah ile takım arkadaşı olacak mı? Yaz döneminde uzak görünen transfer artık ulaşılabilir durumda ve Tottenham nihayet kapıyı açtı.

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Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına erkenden başladı ve hücum hattını güçlendirmek adına Tottenham Hotspur forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison'u öncelik listesinin en üstüne yerleştirdi. Yönetim, sezonun ikinci yarısında iddialı bir şekilde mücadele edebilecek güçlü bir takım kurmak istiyor.

Türk haber sitesi 61saat'in aktardığına göre Richarlison, bu sezonun başında da kulübün ilgi alanında yer aldıktan sonra yeniden Trabzonspor'un radarına girdi. Ancak o dönem Tottenham'ın yüksek mali talepleri nedeniyle görüşmeler durmuştu.

Haberde, Brezilyalı oyuncunun Tottenham kadrosundaki yerini tamamen kaybettiği ve teknik ekibin gelecek planlarında artık yer almadığı vurgulandı. Bu nedenle Londra ekibinin yönetimi, oyuncunun önümüzdeki ocak ayında ayrılmasına izin verme kararı aldı. Bu da transferi her zamankinden daha yakın hale getirdi.

İngiliz basınındaki haberlere dayandırılan bilgilere göre Tottenham yönetimi, Richarlison'un menajerlerinden oyuncuya kış döneminde yeni bir takım bulmalarını istedi. Bu durum, iki taraf arasındaki ilişkinin çıkmaza girdiğine ve oyuncunun Londra'da kalmasının artık bir seçenek olmadığına açık bir işaret olarak görülüyor.

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Tottenham, sezon başında Brezilyalı forvetin bonservisi için yaklaşık 20 milyon euro talep etmişti. Ancak İngiliz kulübü artık bu rakamdan geri adım atarak oyuncunun fiyatını 10 ile 15 milyon euro arasına düşürdü. Amaç, oyuncunun ayrılığını kolaylaştırmak ve sözleşmesi sona ermeden önce maddi kazanç elde etmek.

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Trabzonspor ise transfer bedeli konusunda Tottenham ile anlaşmaya varmak için yoğun çaba harcıyor. Türk ekibi aynı zamanda oyuncuyu sportif projesine katılmaya ikna etmeye çalışıyor ve kendisine takımın bir numaralı yıldızı olacağını, sürekli olarak ilk 11'de forma şansı bulacağını vurguluyor.

Trabzonspor yönetimi Tottenham yetkilileriyle şimdiden temasa geçti. Ayrıca Richarlison'un mali taleplerini ve kişisel şartlarını öğrenmek amacıyla oyuncunun menajerleriyle de eş zamanlı görüşmeler yaptı. Hedef, başka kulüpler yarışa dahil olmadan işi erkenden bitirmek.

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Ancak şu ana kadarki en büyük engel bonservis bedeli. Trabzonspor, 10 milyon euronun üzerinde bir ödeme yapmak istemiyor. Özellikle oyuncunun sözleşmesinin bu sezonun sonunda sona erecek olması, birkaç ay sonra bedelsiz olarak transfer edilebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan Tottenham, oyuncunun planlarında yer almadığının ve forma giymediğinin farkında olmasına rağmen tutumunu koruyor ve daha yüksek bir bedel talep ediyor. Richarlison, kadro dışı bırakılmadan önce sezonun yalnızca ilk maçında sahaya çıkabildi.

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29 yaşındaki Richarlison da eski formuna kavuşmak ve düzenli süre almak için Tottenham'dan ayrılmak istiyor. Bu da oyuncunun tutumunu Trabzonspor'un isteğiyle örtüşür hale getiriyor.

Türk kulübü, oyuncunun sözleşmesinin yakında sona erecek olmasını ve Tottenham kadrosunun dışında kalmasını, büyük bir fiyat yarışına girmeden önümüzdeki ocak ayında transferi uygun bir bedelle bitirmesine yardımcı olabilecek olumlu bir etken olarak görüyor.

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Yine de Trabzonspor bu yarışta yalnız değil. İngiltere ve Brezilya'dan birçok kulüp de Richarlison'u kadrosuna katmakla ilgilendiğini gösterdi. Bu da önümüzdeki dönemde rekabetin kızışmasına yol açabilir.