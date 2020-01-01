"Salah La Liga'ya giderse Ballon d'Or ödülünü kazanır"

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah’ın Mısır’daki eski antrenörleri Goal’e özel açıklamalarda bulundu.

Mohamed Salah’ın El Mokawloon formasını giydiği dönemde bu takımın teknik direktörlüğünü yapan Hamdi Noah, golcü oyuncu için “Kendisine verilen tavsiyeleri dinler ve dikkatle uygulardı. Onu ilk gördüğümde sürati ve sol ayağı beni etkilemişti. Ona henüz 16 yaşında A takımda forma verdim” dedi.

Eski öğrencisini bir gün veya formasıyla izlemek istediğini de dile getiren Noah, “ ’dan ayrılmak sadece Salah’a kalmış bir karar. Bir gün ’da oynamasını isterim. Böylece Ballon d’Or ödülünü kazanabilir” diye konuştu.

El Mokawloon takımında Salah’ın hem takım arkadaşlığını hem de antrenörlüğünü yapan Mohamed Awad ise 28 yaşındaki oyuncunun Avrupa hayali nedeniyle ülkenin önde gelen kulüpleri Al Ahly ve Zamalek’in tekliflerini reddedip ’e gittiğini söyledi.

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Awad da tıpkı Noah gibi La Liga’nın Salah için uygun bir lig olacağını ifade etti: “Salah çok hırslı bir oyuncu. Bu nedenle bir gün Liverpool’dan ayrılıp farklı bir maceraya atılabilir. Bence La Liga için uygun bir futbolcu”