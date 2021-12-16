"Salah'ın zirveye giden yolu Messi ve Lewandowski'den uzundu!"

Union Berlin'in daha önce Liverpool forması da giyen Nijeryalı santrforu Taiwo Awoniyi, eski takım arkadaşı Mohamed Salah'ın dünyaca ünlü yıldızlar Robert Lewandowski ve Lionel Messi'nin seviyesinde olduğunu söyledi. Mısırlı yıldızın bir gün Ballon d'Or'u kazanacağına inanan Awoniyi, golcü oyuncunun gelecek vadeden tüm Afrikalı oyuncular için ilham kaynağı olduğunu açıkladı.

Awoniyi ne söyledi?

GOAL'e verdiği röportajda Salah ile yaptığı antrenmanlarda büyük bir deneyim kazandığını belirten Awoniyi, Salah'ın başarısının tesadüf olmadığını söyledi:

"Salah daha önce Chelsea ve Roma gibi büyük kulüplerde oynadı ve şimdi de Liverpoo'da. Messi ve Lewandowski ile birlikte kesinlikle futbolun zirvesinde. Her şeyi yapıyor ve çok sıkı çalışıyor.

"Son dönemde tecrübesinin de devreye girdiğini gördük. Kendisi ve kulübü için her zaman daha fazlasını yapmak isteyen bir adam. Onun gibi biriyle tanışmak benim için büyük bir fırsat oldu.

"Bazen insanlara dünyanın Afrika ve diğer kıtalar olarak ayrıldığına dair şakalar yapıyorum. Afrika'dan çıkan Salah, Naby Keita ve Sadio Mane gibi oyuncuların bu denli büyük başarılar kazanmaları çok özel.

"Bu oyuncuların geçmişlerini bu seviyeye nasıl geldiklerini biliyorsanız, onların daha fazla övgüyü hak ettiğini de bilmeniz gerekir.

"Diğerlerinin onlardan aşağıda olduğunu söylemiyorum ama Afrika'da doğduysanız, zirveye ulaşmak için daha uzun bir yolunuz var demektir."

"Nijerya'da yetenek çok"

Daha öne 2013'te Kelechi Iheanacho ve Isaac Success gibi isimlerle birlikte U17'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Awoniyi yaklaşan Afrika Uluslar Kupası'nı da değerlendirdi:

"Nijerya ile ilgili gerçek şu ki ülkede çok fazla yetenek var. Milli takıma girmek gerçekten zor ve bunu başaran oyuncular gurur duymalı.

"Bütün alt yaş kategorilerindeki turnuvalarda oynadım. Bu yüzden beni zaten tanıyorlardı ve bence potansiyelime ulaşmamı bekliyorlardı. Bu turnuvada yer almak yıllardır beklediğim bir şeydi."

Yıldızı bu sezon parladı

Bu sezon bütün kulvarlarda toplam 26 maça çıkan ve şimdiden çift haneli gol sayılarına ulaşarak 14 gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu, Liverpool altyapısından yetişse de İngiliz ekibinde çok fazla forma şansı bulamamıştı.

Daha önce Belçika ve Hollanda'da da top koşturan golcü oyuncu bu sezon Bundesliga'nın en iyi çıkış yapan isimleri arasında yer alıyor.

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