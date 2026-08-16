Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, kulübü Barcelona'nın Basel karşısındaki hazırlık maçına ilk 11'de başlamadı ancak sonradan oyuna girdi ve teknik direktör Hansi Flick'in önünde kendini bir kez daha kanıtladı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Hamza'nın Alman teknik direktörün bu sezon kendisine A takım kadrosunda güvenmeyi düşünmesini sağlayan rakamları koymaya devam ettiğini vurguladı.

Hamza Abdülkerim, Katalan takıma katılan ilk milli oyuncu oldu; nitekim Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldıktan sonra hak etmesine rağmen iznini feda ederek çalışmaların yeniden başladığı ilk günden itibaren antrenmanlara döndü.

Ardından, Birmingham karşısındaki güçlü ilk hazırlık maçında Mısırlı forvet, Barcelona'nın İngiliz takımına deplasmanda attığı iki golü kaydetti.

Hamza, Udine'deki üçlü turnuvada gol atmayı başaramadı ancak pazar günü Barcelona'nın hazırlık dönemindeki sondan bir önceki maçında yeniden fileleri havalandırdı.

Hamza Abdülkerim, devre arasının ardından Gordon'un yerine oyuna girdi ve net forvet mevkiinde konumlandı.

Sahaya çıkmasından yalnızca 4 dakika sonra Hamza, Barcelona'nın ilk golünü de atmış olan Karim Adeyemi'nin sol taraftan gönderdiği harika bir ortayı akrobatik bir şekilde tamamlayarak takımını skorda yeniden öne geçirdi.

Bu golle Hamza Abdülkerim, mevcut hazırlık dönemindeki gol sayısını 3'e yükseltti ve takımın en golcü ismi haline geldi. Beklenen 9 numaralı forvetin gelişinden bağımsız olarak, kendisine en azından Flick'in önündeki net forvet mevkiinde mevcut seçeneklerden biri olma fırsatını verebilecek rakamları koymayı sürdürüyor.

Bu golün Hamza Abdülkerim açısından özel bir anlamı vardı, çünkü onu, idolü Muhammed Salah'ın Avrupa'daki serüveninin başladığı sahada attı.

Hamza, geçen ocak ayında Mısır'ın Ahly takımından kiralık olarak geldi ve genç takımla forma giydi.

Rezerv takımdan geçmeden, "Muhammed Salah"ın öğrencisi, hayallerinin kulübünde başarılı olmakta ısrar etti; bu, Barcelona'nın kendisine ait olan ve değeri değişkenlerle birlikte yalnızca 1,5 milyon avro olan satın alma maddesini devreye sokmasının ardından gerçekleşti.