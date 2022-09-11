Salah’ın nesi var? Liverpool yıldızının formundaki düşüş ve onu yeniden canlandıracak anatharın Nunez’in elinde olması üzerine bir değerlendirme

Mısırlı yıldız, son 28 maçında sadece 7 gol kaydetti. Ancak Anfield'daki beklenti, bunun sadece gelip geçici bir şey olması yönünde.

ÇEVİRİ | Doğa Başak Öztürk @dogaslj

Eğer bir takımın hayal kırıklığını özetleyecek bir yüz varsa, o da çarşamba gecesi Napoli'de Mohamed Salah'ın yüzüydü. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, değiştirilmekten hiç hoşlanmadı.

Aslında bakılırsa, bundan nefret etti; maçın bitmesine yarım saat kala 4-1 geride bir şekilde maçı kovalarken değiştirilmekten daha da nefret etti.

Ancak şu an Anfield'da her şey yolunda değil. Kırmızılılar sonuç, ritim ve özgüven ararken; Salah bile acı çekiyor.

İlk yedi maçında iki gol atmak, 2017'de Salah'ın Liverpool'a katılmasından bu yana bir sezondaki en kötü başlangıcı. Önceki iki sezonla karşılaştırma yapmak gerekirse, Salah, bu durumda şimdi altı gol atmıştı.

Altı sezonda dördüncü olacak bir başka Premier Lig Altın Ayakkabı ödülü beklentisi şimdiden çok uzak görünüyor. Bu konudaki en büyük rakibi Erling Haaland, zaten çift hanelere ve her 49 dakikada 1 gol ortalamasına ulaşmış durumda. Salah ise Haaland'ın aksine her 270 dakikada 1 gol ortamalasında.

Salah, Liverpool'un sorunları için tek başına suçlanamaz. Tam aksine Salah; yapı, organizasyon, enerji ve diğer her şey açısından yolunu kaybetmiş bir ekibin kurbanı. Kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir, ancak onların bile mücadeleleri var…

Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Napoli karşısında alınan yenilginin ardından, takımın kendisini "yeniden keşfetmesi" gerektiğini öne sürdü, ancak Salah'ın durumu 'yeni alışkanlıklara' başlamaktan çok 'eski alışkanlıklara' dönmekle ilgili.

Eğer Liverpool onu tekrar ateşlerse, diğerleri de onu takip etmeli. Peki nasıl?

Anathar sadece, her iki sezonda da eksik olan orta sahaya kontrol ve sağduyu eklemesi gereken Thiago Alcantara'nın dönüşünde değil; Liverpool'un yeni hücumunun etrafına inşa edilmesi gereken Darwin Nunez'de.

Şimdi uzun zaman önceymiş gibi görünüyor ancak Salah ve Nunez'in temmuz sonunda Community Shield'de Manchester City'e ve ardından Premier Lig açılış maçında Fulham'a karşı bir araya gelmesi ve bağlantı kurmasında umut verici işaretler vardı.

Her iki maçta da Nunez ve Salah gol attı ve her iki oyuncu da birbirine asist yaptı. Nunez'in ceza sahasındaki varlığı, panik ve kafa karışıklığına neden oldu. Salah'ın bundan yararlanabileceği alandan bahsetmiyorum bile.

Liverpool hücumunun değiştiği açık. Sadio Mane'nin Liverpool'dan ayrılışı bu yazın manşetiydi ancak bununla aynı derece ve hatta belki de daha önemli olan; Roberto Firmino'nun 9 numara olarak, benzersiz yeteneklerine dayalı bir sistemden uzaklaşmaktı.

Getty

Brezilyalı oyuncu, son haftalarda bu yeteneklerini hatırlatmayı teklif etti ve hala Liverpool'un en iyi ve uyumlu oyununun o sahadayken geldiğine dair bir his var. Ancak Nunez, Luis Diaz ve Diogo Jota'nın Liverpool'un geleceğini temsil ettiği açık. Asıl soru, Liverpool'un bu geçişle nasıl başa çıktığı ve bunun Salah'ın benzerleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğu. Bekler Trent Alexander-Arnold ve And Robertson'dan bahsetmiyorum bile.

Geçen hafta, Everton'da alınan golsüz beraberlikten sonra Klopp'a Salah'ın bu sezon önceki yıllara göre daha geniş oynadığı öne sürüldü.

Kendisi bu düşünceyi reddetti. Klopp, "Orada ne gördüğünü bilmiyorum. Bu sezonda Mo'nun çok geniş olduğunu düşünmüyorum. Mo'ya sahip olmak istiyoruz ve onu her zaman merkez pozisyonlarda tuttuk." şeklinde konuştu.

Salah'ın formunun son 20 maçında sadece 4 gol atmasıyla, geçen sezonun ikinci yarısına doğru düştüğüne şüphe yok, bu trend bu sezon da devam ediyor. Sezonun ilk haftalarında Salah'ın şut verimi bile düştü.

Salah genellikle bu konuda ligi yönetiyor ama şu anda Anthony Gordon ve Rodrigo Moreno'nun arkasında; ve elbette ki Haaland ve Harry Kane'in de.

Salah henüz bir maçta hedefe birden fazla şut atamadı ve gol beklentisi oranı sadece 2.78, bunun neredeyse yarısı Bournemouth'a karşı alınan 9-0 galiyetten geliyor ancak kendisi o maçta bir şekilde gol atmayı veya asist yapmayı başaramamıştı.

Getty

Şu an için Salah'ın temmuz ayında imzaladığı haftalık 350.000 Sterlin değerindeki yeni sözleşmenin onda bir rahatlık ve tutum değişikliğine yol açtığına dair bir ima yok ve olmamalı da. Liverpool'da "her rekoru kırma" arzu olduğunu dile getiren Salah, bu şekilde inşa edilmez.

Salah'ın kulübün odak noktası olduğu, profesyonelliği ve antrenmanları hakkında hiçbir endişe yok. Kendisi bu konuda lider olmaya devam ediyor.

Şu an daha ziyade, bunun geçici bir düşüş olduğuna inanılıyor.

Jota'nın ve Nunez'in dönmesi, Thiago'nun varlığı ve daha iyi yapılandırılmış bir orta saha; Salah'ın tekrar olabilecek en iyi şekliyle performans sergilemesinin çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor.

Bu olduğunda, Anfield'ın üzerindeki gökyüzü son zamanlarda gözüktüğünden çok daha parlak gözükecek.