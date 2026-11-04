Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", bugün çarşamba günü, 2026 Afrika'nın En İyi Futbolcusu ödülüne aday gösterilen isimlerin listesini açıkladı ve bu liste birçok soru işareti doğurdu.

Listede güçlü bir Fas varlığı dikkat çekti; Paris Saint-Germain'in yıldızı Aşraf Hakimi, Real Madrid oyuncusu İbrahim Diaz ve Bayern Münih oyuncusu İsmail Saibari'den oluşan üçlü yer aldı.

Faslı yıldızlar, Crystal Palace oyuncusu İsmaila Sarr, Villarreal oyuncusu Habib Diallo ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yıldızı Sadio Mane'den oluşan üçlüyle temsil edilen Senegal'in güçlü rekabetiyle karşı karşıya.

Aday listesinde ayrıca Manchester United oyuncusu Fildişili Amad Diallo, Newcastle United oyuncusu Kongolu Yoane Wissa, Manchester City oyuncusu Ganalı Antoine Semenyo ve Sundowns oyuncusu Güney Afrikalı Teboho Mokoena da yer aldı.

Ancak Türk ekibi Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Muhammed Salah'ın listede bulunmaması, özellikle sosyal medyada büyük tartışma yarattı; takipçiler bu konuda destekleyenler ve karşı çıkanlar olarak ikiye bölündü.

Salah'ın listede yer almamasına itiraz edenler, kıtanın en güçlü ligi bile olmayan bir yerel ligde forma giyen Sundowns yıldızı Teboho Mokoena gibi bir oyuncunun listede bulunmasını örnek gösterdi.

Teboho, Sundowns ile Afrika Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından listeye girdi; ayrıca Güney Afrika ile Dünya Kupası'na katıldı ve tek bir gol kaydetti.

Salah ise Liverpool ile inişli çıkışlı sezonuna rağmen Mısır'ı Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale ve Mısır Milli Takımı tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası son 16 turuna taşıdı; Mısır, Arjantin karşısında elde ettiği iki sıfırlık üstünlüğü harcamasaydı çeyrek finale çok yakındı.

Trabzonspor ile de Salah dikkat çekici bir performans sergiliyor ve bu sezon Türk liginin en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi.

Buna rağmen bazıları, Liverpool ile ortaya koyduğu performans ve sayılarının diğer yıllara kıyasla dikkat çekici biçimde gerilemesi nedeniyle listede yer almayı hak etmediğini düşünüyor.

Peki Salah'ın listede olmaması hak edilmiş bir durum muydu, yoksa ödül için rekabetten çok uzak olsa bile en azından listede bir yeri hak ediyor muydu?

Belirtmek gerekir ki 2026 CAF Ödül Töreni, önümüzdeki 7 Aralık Pazartesi günü Nijerya'nın Lagos şehrinde düzenlenecek; törene Afrika futbolunun en önde gelen yıldızlarının yanı sıra teknik direktörler ile federasyon ve kulüp temsilcilerinden oluşan seçkin bir topluluğun katılması bekleniyor.