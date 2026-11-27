Trabzonspor taraftarlarının hafızasına 90. dakikada gelen son dakika golüyle kazınacak gibi görünen bir gecede Mısırlı yıldız Mohamed Salah yine ilgi odağı oldu, ancak bu kez gollerden ve asistlerden tamamen uzak bir nedenle.

Reklam

Avrupa Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup ederek zorlu ve değerli bir galibiyet aldı. Noah Saviolo'nun 90. dakikada attığı son dakika golü, takımına son anlarda üç kıymetli puanı getirdi.

Bu büyük galibiyete en çok katkı yapan isimlerden biri Mohamed Salah oldu. Bir gol atıp bir de asist yapan Salah, Türk ekibinin kadrosundaki en önemli oyuncu ve kritik maçlarda herkesin güvendiği yıldız olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ancak Salah, bitiş düdüğünün ardından gollerden ve asistlerden uzak, bambaşka ve kimsenin beklemediği bir şekilde ilgi odağı oldu.

Mısırlı yıldız, Bulgar Ordusu Stadı'ndan bir güvenlik görevlisi eşliğinde çıktı. Yoğun fiziksel efor sonrası yaşadığı anlık bir dalgınlıkla, Trabzonspor otobüsünün hemen yanında park halindeki CSKA Sofya otobüsüne yanlışlıkla yaklaştı.

Reklam Reklam

Geniş çapta yayılan ve Türk haber sitesi "61saat" tarafından paylaşılan görüntülere göre Salah, iki otobüs arasındaki farkı fark etmedi ve sanki kendi takımının otobüsüne biniyormuş gibi rakip takımın otobüsünün ilk basamağına çıktı. Bu sahne herkesi şaşkına çevirdi.

Related Topics

Otobüsün ilk basamağında duran Salah'ı gören CSKA Sofya oyuncuları kendilerini tutamadı ve Mısırlı yıldızı yanlış yerde olduğu konusunda uyarmak için yüksek sesle "Dur, dur!" diye bağırmaya başladı.

Salah'ın yanlış otobüse bindiğini fark etmesinden önce ortamda kısa bir şaşkınlık yaşandı. Yıldız oyuncu ise duruma gülerek karşılık verdi. Bu doğal an, onun maç baskısından uzak insani ve eğlenceli yönünü gözler önüne serdi.

Reklam

Salah ile CSKA Sofya oyuncuları arasında karşılıklı gülüşmelerin yaşandığı birkaç eğlenceli anın ardından Mısırlı yıldız otobüsten indi ve herkesin alkışları ve kahkahaları eşliğinde doğru otobüse, Trabzonspor'un otobüsüne yöneldi.

Salah ile CSKA Sofya oyuncuları arasında yaşanan bu komik an, maç sonrası akşama ayrı bir renk katan unutulmaz anlardan biri oldu ve karşılaşma öncesindeki gerginliği dostluk ve karşılıklı saygı ortamına dönüştürdü.

Reklam

Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Binlerce taraftar görüntülere tepki göstererek Salah'ın sportmenliğini, alçakgönüllülüğünü ve utandırıcı bir durumu herkesin hatırlayacağı komik bir ana dönüştürme becerisini övdü.

Bazıları Salah'ın sinirlenmesini ya da mahcup olmasını beklerken Mısırlı yıldız durumu büyük bir sadelik ve kocaman bir gülümsemeyle karşıladı. Böylece sadece saha içinde büyük bir oyuncu değil, saha dışında da sevilen bir insan olduğunu gösterdi.

Reklam

Sonuçta gece, Trabzonspor için önemli bir galibiyet, son dakikada gelen belirleyici bir gol ve taraftarların aklından uzun süre çıkmayacak komik bir anla sona erdi. Bu an, futbolun yalnızca goller ve galibiyetlerden değil, unutulmaz insani anlardan da ibaret olduğunu kanıtladı.