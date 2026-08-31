Liverpool, Fransız forvet Bradley Barcola'yı Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Takımın hücum hattını güçlendiren bu dev transfer, teknik direktör Andoni Iraola'ya Avrupa futbolunun en dikkat çekici hücum yeteneklerinden birini kazandırıyor.

ESPN'in kaynaklarına göre, transferin garanti bedeli 106 milyon sterlin olurken, oyuncunun performansına bağlı bonuslar gerçekleşmesi halinde bu rakam 123 milyona kadar yükselebilecek. Barcola ise Liverpool ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

23 yaşındaki Barcola, geçen yaz Newcastle United'dan 125 milyon sterlin karşılığında kulübe katılan forvet Alexander Isak'ın ardından Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

Barcola uzun süredir Liverpool'un başlıca hedeflerinden biriydi. Oyuncu da Anfield'a transfer olma konusunda ısrarcı davranarak, Paris Saint-Germain'den daha fazla forma şansı arayışıyla ayrılma isteği doğrultusunda yaz boyunca diğer seçenekleri değerlendirmeyi reddetti.

Barcola: Daha fazla alan arayışında

Geçtiğimiz yıllarda Paris Saint-Germain'in elde ettiği başarılardaki öne çıkan rolüne rağmen, hücum hattındaki yoğun rekabet Barcola'yı ayrılmayı düşünmeye itti; zira düzenli olarak ilk on birde yer bulmak giderek zorlaşmıştı.

Fransız kanat oyuncusu geçen sezon 49 maça çıktı; bu maçlarda 13 gol atıp 7 asist yaptı. Ayrıca Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 8 maça çıkarak 3 gol kaydetti.

Paris Saint-Germain'deki döneminde Barcola, Premier Lig'de yeni bir deneyim yaşamaya karar vermeden önce Fransa Ligi ve arka arkaya iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Hayalim Premier Lig'i kazanmak

Barcola, Liverpool'da 29 numaralı formayı giyecek ve İngiliz kulübüne transferinin tamamlanmasından duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

Liverpool'un resmi web sitesine şunları söyledi: "Liverpool için oynamak büyük bir onur. Son derece mutluyum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Uzun zaman aldı ama bugün Liverpool için oynadığım için çok mutluyum. Tek dileğim sahada olmak ve maçlara katılmak."

Devamında şunları ekledi: "Büyük başarılar elde etmeyi umuyorum. Bunların ilki Premier Lig'i kazanmak, çünkü bu hayatımdaki en büyük hayallerimden biri."

Şöyle bitirdi: "Bunu başarmayı ve bu takımda uzun vadede kalmayı hedefliyorum. Bu yüzden uzun süreli bir sözleşme imzaladım ve umarım bunu başarabilirim."

Barcola, Victor Muñoz ve Jeremie Frimpong'un ardından Liverpool'un yaz döneminde kalıcı olarak yaptığı üçüncü transfer oldu. Ronald Araujo ise takıma Barcelona'dan bir sezonluk kiralık olarak katıldı.

Öte yandan, Barcola'nın tercih ettiği sol kanat mevkiinde forma giyen Cody Gakpo'ya Manchester City'nin ilgi göstermesi ışığında, beklenmedik bir ayrılık yaşanmadıkça Liverpool'un transfer döneminin kapanmasından önce ilk takım için yeni transferler yapması beklenmiyor.