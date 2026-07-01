Salah’ın eski teknik direktörü, Fas’taki fiyaskonun ardından Hollanda milli takımının başına geçmesi için aday gösterildi

Ronald Koeman’ın, Dünya Kupası’nda Fas’a yenilip elenmesinin ardından Hollanda milli takımının başına geçmesi için Arne Slot’un adı öne çıktı; bu hamle, önümüzdeki turnuvalar öncesinde “Yel Değirmenleri”nin geleceğini yeniden şekillendirebilir.

Geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda Liverpool'dan kovulan teknik direktör artık boş durumda. Her ne kadar kulüp futbolunu tercih ettiğini açıkça belirtmiş olsa da, güçlü işaretler onun için milli takımı çalıştırmanın “büyük bir onur” olduğunu gösteriyor.

"AD" sitesinin ünlü Hollandalı gazetecisi Mikos Joka, "AD Football" podcast'inde, Slot'un bu yaz antrenörlüğe dönmeyi planlamadığını ve hiçbir kulüple anlaşmayacağını, ancak milli takımı çalıştırmayı da dışlamadığını vurguladı.

Joka şöyle açıkladı: “Uluslararası futbola kıyasla kulüp futbolunu tercih ettiği doğru, ancak Hollanda milli takımını çalıştırmak istemeyeceğine dair hiçbir ipucum yok. Aslında, milli takımı çalıştırmayı büyük bir onur olarak göreceğini biliyorum.”

"Slot-Pal" kitabının yazarı olan gazeteci, bu adımın başarısının zamanlamasına ve Hollanda Futbol Federasyonu’nun vizyonuna bağlı olduğunu düşünüyor: “Asıl soru, kariyerinde bunun için uygun bir dönem olup olmadığıdır. Bu takımda şampiyonluklar için rekabet edebilecek yeterli potansiyel olduğunu düşünüyor mu? Federasyonun vizyonu nedir ve kadroya kimleri dahil edebilir? Onunla iletişime geçerlerse iyi bir şansları var."

Ayrıca, Mohamed Salah gibi büyük yıldızları çalıştırmış olan Slot için kulüplerden uzak kalmanın artık bir engel olmadığını ekledi; bu konuda Nagelsmann’ın Almanya ve Tuchel’in İngiltere’deki deneyimlerini örnek göstererek, daha sonra büyük bir kulübe geri dönmesinin kolaylıkla mümkün olduğunu vurguladı.

Hollanda futbolunun kulüp düzeyinde önde gelen bir teknik direktörü kaybetme endişelerine ilişkin olarak Joka, “Ulusal çıkar her şeyden önce gelir… Hollanda milli takımının eski ihtişamını geri kazanması sağlanırsa, bu her şeyden daha önemli olacaktır” dedi.

Teknik zorluklara gelince, Slot’un gücünün fikirlerini hızla hayata geçirmesinden kaynaklandığını belirtti: “Slot’u tanıdığım kadarıyla, oyunculara ne istediğini çok hızlı bir şekilde açıklayabiliyor… Feyenoord’da, Avrupa Konferans Ligi finalini kaybettikten sonra takım tamamen yenilendi ve ertesi sezon hemen doğru yola geri döndüler.”

Bu görevin kolay olmayacağına dikkat çeken teknik direktör, ancak milli takımın Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde uyum sağlamak için yeterli zamana sahip olduğunu, Avrupa Uluslar Ligi’nde Almanya veya Sırbistan gibi takımlara karşı takılma ihtimali olsa bile, vurguladı.