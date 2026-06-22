Mısır milli takımının Yeni Zelanda’ya karşı elde ettiği tarihi zafer (3-1), dünya çapındaki büyük gazetelerin ve spor sitelerinin manşetlerini süsledi; bu yayınlar, 92 yıldır süren acıyı sona erdiren gerçek kahramanın Muhammed Salah olduğu konusunda hemfikir oldu.

İngiliz "BBC" sitesi, "Mısırlı Kral"ın performansını muhteşem olarak nitelendirerek, "Dünya Kupası'ndaki kabuslarının devam edeceği gibi göründüğü bir anda, 34 yaşındaki oyuncu Messi, Mbappé ve Haaland'ın izinden giderek turnuvada iz bırakan en yeni yıldız oldu" dedi.

BBC, Salah’ın 10 şut (5’i kendisi, 5’i asist) ile bir rekor kırdığını ve bunun bu Dünya Kupası’nda tek bir maçta bir oyuncu tarafından kaydedilen en yüksek rakam olduğunu vurguladı ve “Mısır tarihinin en büyük oyuncusu nihayet futbolun en büyük sahnesinde şansını yakaladı” diye ekledi.

İspanyol "AS" gazetesi ise "Vancouver'daki neşeli kutlama"yı övdü ve Salah'ı galibiyetin "ana mimarı" olarak nitelendirdi. İspanyol "Sport" gazetesi ise dikkat çekici bir başlıkla şu yorumu yaptı: "Salah, neden ona Firavun dendiğini hatırlıyor" başlığıyla, 3 golle Abdurrahman Fawzi’yi geçerek Dünya Kupası tarihindeki en golcü Mısırlı oyuncu olduğunu vurguladı.

Fransız "RMC" kanalı ise dramatik geri dönüşe odaklanarak, "Firavunlar, bir gol gerideyken ikinci yarıda durumu tersine çevirdi" dedi. Arjantinli "TYC" ise performansı "olağanüstü" olarak nitelendirerek, Mısır'ın "sadece beraberliklerin yaşandığı 7. grubun en dikkat çeken takımı" olduğunu vurguladı.

İngiliz "The Independent" gazetesi ise konuyu tek cümleyle özetledi: "Salah, Mısır'ı tarihindeki ilk galibiyete taşıdıktan sonra Dünya Kupası yıldızları parlamaya devam ediyor." "ESPN" ağı ise, yaşına rağmen eski parlaklığını geri kazanma yeteneği konusunda Salah'ın "Ronaldo'dan çok Messi'ye daha yakın olduğunu kanıtladığını" belirtti.

Portekizli “Record” gazetesi ise Mısır’ın “7. grupta galibiyet alan ilk takım” olduğunu vurgulayarak, ikinci tura yükselmenin neredeyse kesinleştiğini belirtti.