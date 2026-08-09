Fenerbahçe, Napoli'den Romelu Lukaku'nun transferini tamamlamaya yaklaşıyor. Belçikalı forvet, Türk kulübüne katılmaya ilkesel olarak onay verdi.

Bu gelişme, Trabzonspor'un Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Salah'ı iki yıllığına kadrosuna kattığını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Bu çaptaki bir oyuncu için eşi benzeri görülmemiş bu transfer, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre, Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler artık son aşamasına ulaştı ve transferin önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

Lukaku, primler dahil 10 milyon euro değerinde iki yıllık bir sözleşmeye onay verdi. Fenerbahçe, tecrübeli forvetini yeni sezon kadrosuna en kısa sürede eklemek istiyor.

Napoli de 33 yaşındaki oyuncunun ayrılığını kabul etmeye hazır. Zira eski İtalya şampiyonunun, sermaye kaybı yaşamamak için bu transferden en az 10-12 milyon euro elde etmesi gerektiği anlaşılıyor.

Chelsea'nin Lukaku transferinden kazançları

Aynı kaynağa göre, Napoli, 2024 yılında Lukaku'yu transfer ederken, gelecekteki herhangi bir satış transferinin değerinin yüzde 40'ını Londra kulübüne ödemeyi kabul etmişti.

İtalyan gazetesi, Lukaku'nun ayrılığının, oyuncunun 11 milyon euroluk toplam yıllık maaşını da Napoli'nin maaş bordrosundan çıkaracağını ve bunun İtalyan Ligi ekibine transfer piyasasında daha fazla manevra alanı sağlayacağını belirtti.

Lukaku, 2024 yılında Napoli'ye katılmış ve kulübün o sezon İtalya Ligi şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunmuştu. Fenerbahçe'ye yaklaşan transferi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etme fırsatını da güçlendirecek. Zira Türk kulübü şu anda ön eleme turlarını oynuyor.

Forvetin menajeri Federico Pastorello'nun da, iki tarafın transferi tamamlama çabaları kapsamında İtalya'da görüşmeler yapması bekleniyor.

Lukaku'nun transferi, Türk kulübünün yeni teknik direktörü İsmail Kartal'a büyük tecrübeye sahip bir hücum seçeneği kazandıracak. Türk kulübü, yerel kupalarda mücadele etmeyi ve Avrupa'da yol almayı hedefliyor.

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