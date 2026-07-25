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Salah'ın ardından Beşiktaş, Suudi Hilal'in yıldızını kadrosuna katmaya yaklaştı

Transfers
M. Salah
D. Nunez
Al Hilal
Beşiktaş
Premier Lig
Mısır
Uruguay
Suudi Arabistan
Türkiye

Türk devi herkesin peşinde

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde tek bir bomba transferle yetinmeye niyeti olmadığı anlaşılıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yıldızlarından biriyle anlaşmaya yaklaşan siyah-beyazlılar, bu hamleyle gelecek sezon en güçlü hücum hatlarından birine sahip olabilir.

Basında yer alan haberler daha önce, Beşiktaş'ın eski Liverpool oyuncusu Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile bir sezonluk, 12 milyon euroya varan maaş içeren ve sözleşmenin bir sezon daha uzatılmasına imkân tanıyan bir madde bulunan bir anlaşmaya vardığını doğrulamıştı.

Güvenilir gazeteciSacha Tavolieri'ye göre, Türk kulübü ayrıca Al Hilal'in Uruguaylı forveti Darwin Nunez ile sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılması konusunda anlaşmaya da yaklaştı.

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Raporda, taraflar arasındaki müzakerelerin son saatlerde önemli bir ilerleme kaydettiği ve oyuncunun Avrupa sahalarına dönme isteği doğrultusunda nihai anlaşmanın her zamankinden daha yakın olduğu belirtildi.

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FC Midtjylland
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Beşiktaş
BJK
Premier Lig
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Al Hilal
HIL
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Al-Faisaly
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Nunez, geçtiğimiz transfer döneminde Al Hilal'e katılmıştı; ancak "Lider" ile geçirdiği tecrübe beklendiği gibi gitmedi ve birçok Avrupa kulübünün kendisiyle ilgilenmesiyle birlikte hızlı bir ayrılık ihtimalinin kapısı aralandı.

Beşiktaş her iki transferi de tamamlamayı başarırsa, Türkiye Ligi'ndeki en güçlü mercato transferlerinden birinde, Mohamed Salah ve Darwin Nunez öncülüğünde ağır toplardan oluşan bir hücum ikilisi kuracak.

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