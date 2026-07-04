Salah'ın ağlama nedeni ortaya çıktı... Mısır Milli Takımı teknik direktörü, Messi ile karşılaşma hakkında şunları söyledi: "Kimseyi korkmuyoruz"

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, penaltı atışlarında Avustralya'yı yenerek tarihi bir şekilde 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldikten sonra, "Hiçbir Mısırlı kimseden korkmaz" diyerek Firavunlar'ın Arjantin ile karşılaşmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

Maçın ardından “MBC Mısır” kanalına yaptığı açıklamada Hüsam Hasan, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu: “Takımımla gurur duyuyorum. Daha iyi olan taraf bizdik, maçı kontrol ettik, top hakimiyetini ele geçirdik ve her açıdan Avustralya’dan üstündük. Kazanmak için son saniyeye kadar mücadele ettik.”

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Marmoush ikinci yarının başında gol atmaya çok yaklaştı. Beraberlikten sonra tek taraflı bir maç oynadık ve Avustralya’yı kendi savunma bölgelerine çekilene kadar baskı altında tuttuk.”

Eleme turunu geçtikten sonra Muhammed Salah ve teknik ekibin gözyaşlarına ilişkin olarak Hossam Hassan, “Bu gözyaşları, muazzam baskıdan kaynaklanıyor. Amacımız, dünyanın dört bir yanındaki Mısır halkını mutlu etmek” dedi.

Teknik direktör, Salah’ın parlamasının sırrını da açıklayarak şunları söyledi: “Salah’ın pozisyonunu değiştirme kararımdan memnunum. Bu bir tesadüf değildi; ona fiziksel ve psikolojik rahatlık sağladım ki elinden gelenin en iyisini yapıp takıma katkı sağlayabilsin. Avrupa’da bu pozisyonda ona güvenmediklerini düşünüyorum.”

Lionel Messi ve Arjantin ile karşılaşma konusunda ise Hossam Hassan şunları vurguladı: “Hiçbir Mısırlı kimseden korkmaz. Rakiplerimizi tanıyoruz ve onlara saygı duyuyoruz; elimizden gelenin en iyisini yapıp gerekli önlemleri alacağız. Messi olsun ya da olmasın, takımı bir bütün olarak inceleyeceğiz. Hedeflerimiz var, neden kazanmayalım ki? Sadık oyuncularım var.”

Hatırlanacağı üzere, Mısır milli takımı, Dallas Stadyumu’nda normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Avustralya’yı 4-2 yenerek tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi.