Brezilyalı oyuncu Richarlison, kulübü Tottenham'a Türk ekibi Trabzonspor'a transfer olmak için baskı yapıyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi eleme turunun rövanşında Macar ekibi Ferencvaros'a 4-0 yenildikten sonra sonuçlar açısından kötü bir dönem geçiriyor. Türkiye Ligi'ndeki ilk 3 haftada da 5 puan kaybetti.

Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, X hesabından şunları yazdı: "Richarlison, Trabzonspor ile sözlü anlaşmaya vardı."

Sabuncuoğlu, "Brezilyalı oyuncu Trabzonspor'a transfer olmak istiyor ve İngiliz kulübüne Türk kulübünün sunduğu teklifi kabul etmesi için baskı yapıyor." ifadelerini ekledi.

Aynı zamanda "The Athletic" sitesi, 29 yaşındaki Richarlison'ın, Everton'a dönüşü için önerilen transferin çökmesinin ardından Tottenham'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Trabzonspor da son yirmi dört saat içinde Richarlison'ı kadrosuna katmak için başarısız bir girişimde bulundu.

Başarısız girişimlerinin ardından, Trabzonspor'un oyuncuyu kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağı belli değil.

İngiltere'de transfer döneminin son günü sona ermiş olsa da, Türk kulüpleri önümüzdeki cuma gününe kadar hâlâ oyuncularla anlaşabilir.

Richarlison'ın Trabzonspor'a gitmesi halinde, Liverpool'daki efsanevi yolculuğunun ardından Türk ekibine katılan Mısırlı oyuncu Mohamed Salah ile takım arkadaşı olacak.

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