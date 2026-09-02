24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

Çeviri:

Salah ile takım arkadaşlığı: Tottenhamlı yıldız Trabzon'a gitmek için bastırıyor

Transfers
Süper Lig
Premier Lig
M. Salah
Richarlison
Tottenham Hotspur
Trabzonspor
Türkiye
Mısır

Brezilyalı oyuncu Richarlison, kulübü Tottenham'a Türk ekibi Trabzonspor'a transfer olmak için baskı yapıyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi eleme turunun rövanşında Macar ekibi Ferencvaros'a 4-0 yenildikten sonra sonuçlar açısından kötü bir dönem geçiriyor. Türkiye Ligi'ndeki ilk 3 haftada da 5 puan kaybetti.

Trabzonspor'un Türkiye Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, X hesabından şunları yazdı: "Richarlison, Trabzonspor ile sözlü anlaşmaya vardı."

Sabuncuoğlu, "Brezilyalı oyuncu Trabzonspor'a transfer olmak istiyor ve İngiliz kulübüne Türk kulübünün sunduğu teklifi kabul etmesi için baskı yapıyor." ifadelerini ekledi.

Premier Lig
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Süper Lig
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Gençlerbirliği crest
Gençlerbirliği
GEN

Aynı zamanda "The Athletic" sitesi, 29 yaşındaki Richarlison'ın, Everton'a dönüşü için önerilen transferin çökmesinin ardından Tottenham'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Trabzonspor da son yirmi dört saat içinde Richarlison'ı kadrosuna katmak için başarısız bir girişimde bulundu.

Başarısız girişimlerinin ardından, Trabzonspor'un oyuncuyu kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağı belli değil.

İngiltere'de transfer döneminin son günü sona ermiş olsa da, Türk kulüpleri önümüzdeki cuma gününe kadar hâlâ oyuncularla anlaşabilir.

Richarlison'ın Trabzonspor'a gitmesi halinde, Liverpool'daki efsanevi yolculuğunun ardından Türk ekibine katılan Mısırlı oyuncu Mohamed Salah ile takım arkadaşı olacak.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin