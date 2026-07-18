Salah ile anlaşma sağlanamadı mı? Kulüp, 2,2 milyon takipçisi olan adamı paramparça etti

Beşiktaş, Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’na sert bir açıklamayla tepki gösterdi. Türk gazeteci Cuma akşamı Mohamed Salah’ın Beşiktaş’a transferine çok yakın olduğunu bildirmişti, ancak kulüp bu haberin doğru olmadığını belirtti.

Sabuncuoğlu’na göre anlaşma çok yakın. “Başlangıçta Salah, yıllık 15 milyon avro maaş almayı umuyordu. Sonunda Beşiktaş’ta forma giyebilme umuduyla maaş taleplerini düşürdü” diye yazan Türk gazeteci, 2,2 milyon takipçisiyle Türkiye’nin en büyük futbol muhabirlerinden biri.

“Şimdi her iki taraf arasında mali konularda bir anlaşmaya varıldı. Henüz kesin bir mutabakat sağlanmadı: sözleşme süresi ile imaj ve kişilik hakları konusunda hala uzlaşmaya varmaları gerekiyor,” diye yazan Sabuncuoğlu, Beşiktaş’ın kendisinin hiçbirinin doğru olmadığını belirttiği bu haberi böyle sonlandırdı. Kulüp, yaptığı açıklamada Sabuncuoğlu’nun adını bile açıkça zikretti.

“Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun dijital platformlarda kulübümüzün transfer süreci ve görüşülen transfer koşulları hakkında paylaştığı haberler tamamen uydurmadır.”

“Söz konusu kişi, kulübümüzün transfer süreçleriyle ilgili olarak, masasında uydurduğu ve gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan haberleri yayarak uzun süredir kamuoyunu alenen yanıltmaktadır.”

“Daha önce de belirttiğimiz gibi, kulübümüzün transfer süreçlerine ilişkin en doğru ve şeffaf bilgiler, kendi iletişim kanallarımız aracılığıyla taraftarlarımız ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır,” denildi.

“Taraftarlarımızdan, resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla paylaşılmayan hiçbir bilgiye veya habere inanmamalarını bir kez daha ısrarla rica ediyoruz.”