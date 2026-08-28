Bugün cuma günü gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kurası, Trabzon için turnuvada dengeli bir kura sonucu ortaya çıkardı.

Türk ekibi, Konferans Ligi'ne UEFA Avrupa Ligi elemeler turunu geçemesinin ardından geçti; nitekim Ferencvaros'a hem iç sahada hem deplasmanda yenilmişti.





Trabzon'un UEFA Konferans Ligi'ndeki tüm maçları şu şekilde belirlendi:

Trabzon - Freiburg (kendi sahasında)

Kızılyıldız - Trabzon (deplasmanda)

Trabzon - Hearts (kendi sahasında)

KuPS - Trabzon (deplasmanda)

Trabzon - Jablonec (kendi sahasında)

CSKA Sofya - Trabzon (deplasmanda)

UEFA'nın maç takvimini tam olarak yarın cumartesi günü açıklaması bekleniyor.



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