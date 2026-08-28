Bugün cuma günü gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kurası, Trabzon için turnuvada dengeli bir kura sonucu ortaya çıkardı.
Türk ekibi, Konferans Ligi'ne UEFA Avrupa Ligi elemeler turunu geçemesinin ardından geçti; nitekim Ferencvaros'a hem iç sahada hem deplasmanda yenilmişti.
Trabzon'un UEFA Konferans Ligi'ndeki tüm maçları şu şekilde belirlendi:
Trabzon - Freiburg (kendi sahasında)
Kızılyıldız - Trabzon (deplasmanda)
Trabzon - Hearts (kendi sahasında)
KuPS - Trabzon (deplasmanda)
Trabzon - Jablonec (kendi sahasında)
CSKA Sofya - Trabzon (deplasmanda)
UEFA'nın maç takvimini tam olarak yarın cumartesi günü açıklaması bekleniyor.
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