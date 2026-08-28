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FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP

Çeviri:

Salah için yeni bir meydan okuma: Trabzonspor, Freiburg ve Kızılyıldız ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak

M. Salah
Trabzonspor
Konferans Ligi
Freiburg
FK Crvena Zvezda
Mısır
Türkiye
Almanya
Sırbistan

Firavun bunu başarabilecek mi?

Bugün cuma günü gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kurası, Trabzon için turnuvada dengeli bir kura sonucu ortaya çıkardı.

Türk ekibi, Konferans Ligi'ne UEFA Avrupa Ligi elemeler turunu geçemesinin ardından geçti; nitekim Ferencvaros'a hem iç sahada hem deplasmanda yenilmişti.

Trabzon'un UEFA Konferans Ligi'ndeki tüm maçları şu şekilde belirlendi:

 Trabzon - Freiburg (kendi sahasında)

 Kızılyıldız - Trabzon (deplasmanda)

 Trabzon - Hearts (kendi sahasında)

 KuPS - Trabzon (deplasmanda)

 Trabzon - Jablonec (kendi sahasında)

 CSKA Sofya - Trabzon (deplasmanda)

UEFA'nın maç takvimini tam olarak yarın cumartesi günü açıklaması bekleniyor.

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