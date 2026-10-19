Beşiktaş'ın savunmacısı Türk Emirhan Topçu, Trabzonspor karşısında oynanacak kritik maç öncesinde iddia seviyesini yükselterek Mısırlı Mohamed Salah'ı markaja almayı üstleneceğini taahhüt etti. Bu açıklamalar, rakip takımın forvetinin tehlikesini sınırlama konusundaki bahsin büyüklüğünü yansıtıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in sekizinci hafta müsabakaları kapsamında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek. Puan tablosunda aralarında yalnızca iki puan bulunan iki takım arasındaki bu doğrudan karşılaşma, üst sıralar yarışında maça iki kat önem kazandırıyor.

Trabzonspor 13 puanla beşinci sırada yer alırken, Beşiktaş 15 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip taraftar desteğini değerlendirerek galibiyeti kapmayı umarken, konuklar ise rakibiyle arasındaki farkı açmayı ve puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor.

Türk "Sabah" gazetesine göre Topçu, bu sezon farklı kulvarlarda oynadığı ilk 7 maçta 7 gol atıp 3 asist yaparak Trabzonspor formasıyla dikkat çeken performanslar sergileyen Mohamed Salah'ın tehlikesini sınırlayabileceğine dair güvenini ortaya koydu.

Gazete, Beşiktaşlı savunmacının zirve mücadelesi öncesinde takım arkadaşlarına söylediği şu sözleri aktardı: "Mohamed Salah'ı bana bırakın."