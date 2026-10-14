Dikkat çeken bir çelişkide, Mısır Milli Takımı'nın kaptanı ve Türk ekibi Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, kulübünün yarın perşembe günü oynanacak Finlandiya ekibi KuPS maçı için açıkladığı kadroda yer almasının ardından, suni çim nedeniyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Karşılaşma, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftası kapsamında oynanacak.

Trabzonspor, bugün çarşamba günü sosyal medya hesapları üzerinden maç kadrosunu açıkladı ve listede Salah'ın da bulunduğu görüldü. Oysa karşılaşma suni çim zeminde oynanacak; bu da geçen eylül ayında Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Güney Sudan maçı için Mısır Milli Takımı kaptanının kadro dışı bırakılmasının açıklanan gerekçesiyle aynı koşullar anlamına geliyor.









Mısır Futbol Federasyonu, geçen 26 eylül tarihinde, maçın suni çim sahada oynanacak olması nedeniyle sakatlanma riskinden korunması için Salah'ın milli takımın Güney Sudan seyahatinden çıkarıldığını duyurmuştu.

Federasyon, kararın oyuncunun sağlığını korumak amacıyla Hossam Hassan'ın başında olduğu teknik ekiple koordineli şekilde alındığını belirtmişti. Teknik direktör de daha sonraki açıklamalarında, Salah'ın Angola maçı öncesinde zemin konusunda kendisiyle konuştuğunu ve Güney Sudan karşısında dinlendirilmesi hususunda anlaştıklarını doğrulamıştı.

Gelecek maçlar KUP Konferans Ligi 12:45 TRS

Kadroda yer almasına rağmen Salah'ın KuPS karşısında forma giymesi henüz kesin değil; çünkü seyahat eden gruba dahil edilmesi, teknik direktörün onu ilk 11'de ya da yedek olarak oyuna sürmesi anlamına gelmiyor.

Salah kulübüyle maça hazırlanırken, kendini dayatan soru ise şu: Eğer suni çim, oyuncunun milli takımda dinlendirilmesini gerektirecek bir risk oluşturuyorsa, aynı zeminde oynanacak bir maç için kulübünün kadrosunda yer almasını mümkün kılan ne değişti?















