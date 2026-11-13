Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki yolculuğunda dikkat çeken bir gol başarısına imza attı. Firavunlar, Haziran 2003'ten bu yana ilk kez üst üste iki maçta en az 5 gol kaydetti. Bununla eş zamanlı olarak Muhammed Salah da Afrika futbol tarihinin milli takımlar düzeyindeki en büyük gol kralları arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmayı sürdürdü.

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Bu başarı, Güney Sudan'ı beş golle mağlup ettikleri büyük galibiyetin ardından, bugün cuma günü Kahire Stadı'nda üçüncü turda Malavi'yi aynı skorla yenmeleriyle geldi; böylece Mısır Milli Takımı, 23 yıldan uzun süredir yakalanamayan bir gol serisini yineledi.

Mısır'ın Afrika Kupası elemeleri kapsamında üst üste iki maçta beş veya daha fazla gol attığı son sefer, Haziran 2003'teydi; 8 Haziran'da Moritus'u karşılıksız yedi golle farklı bir skorla yendikten sonra, aynı ayın 20'sinde Madagaskar'ı karşılıksız altı golle ezmişlerdi.

Bu rakam, son iki turda Mısır Milli Takımı'nın sonuçlarında görülen belirgin hücum dönüşümünü yansıtıyor; takım mevcut elemelere Angola karşısında golsüz beraberlikle başlamış, ardından Güney Sudan ve Malavi karşısında etkinliğini yeniden kazanarak üst üste iki maçta çok sayıda gol kaydetmişti.

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Muhammed Salah, tarihin en golcü Afrikalı üçüncü oyuncusu

Bireysel rakamlar açısından ise Muhammed Salah, Mısır Milli Takımı ile 70 uluslararası gole ulaşarak, Fransız "stats foot" ağına göre A millî takımlar düzeyinde tarihin en iyi Afrikalı golcüler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Listenin başında 79 gole sahip Zambiyalı Godfrey Chitalu yer alıyor, ardından 71 golle eski Malavili oyuncu Kinnah Phiri geliyor; Salah ise 70 golle üçüncü sırada bulunuyor ve 69 uluslararası gol kaydeden vatandaşı, takımın eski teknik direktörü Hossam Hassan ile 65 gole sahip Fildişi Sahilli Didier Drogba'nın önüne geçiyor.

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Bu başarı, uzun yıllar boyunca millî takım formasıyla gol kaydetme rekorunun sahibi olan Hossam Hassan'ın rakamını geride bırakan Salah'a, Mısır futbolu düzeyinde tarihî bir üstünlük sağlıyor.

Mısır hâkimiyeti

Üçüncü tur maçını kazanan Mısır, puanını 7'ye yükselterek grup liderliğine oturdu; Malavi'nin puanı ise 3'te kalarak üçüncü sırada dondu.

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Mısır Milli Takımı maça belirgin bir hücum baskısıyla başladı ve 5. dakikada Mahmud Hassan Trezeguet, Muhammed Salah'tan aldığı pasın ardından golü açmanın eşiğinden döndü; ancak net bir fırsatı harcadı ve girişimi sağ direğin yanından auta gitti.

İlk gol fazla gecikmedi; Nasser Maher 6. dakikada fileleri havalandırmayı başardı, yalnızca dört dakika sonra Ömer Marmuş skoru ikiye çıkararak Mısır Milli Takımı'na erken bir üstünlük kazandırdı ve Malavi'yi büyük baskı altına soktu.

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İki golün ardından Mısır Milli Takımı topa sahip olma konusunda hâkimiyetini kurdu ve boşlukları değerlendirip daha fazla gol eklemeye çalıştı.

Ancak Malavi maçın atmosferine geri dönmeye çalıştı ve 22. dakikada Richard Mbulu'nun sert şutuyla Mustafa Şubeyr'in kalesini tehdit etti; Mısır'ın kalecisi bu şutu ustalıkla önleyerek kalesini gole kapalı tuttu.

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24. dakikada Hossam Abdülmecid sarı kart gördü; bu arada Nasser Maher hücum girişimlerini sürdürdü ve 27. dakikada ceza sahası dışından sert bir şut çekerek ikinci kişisel golünün eşiğinden döndü; şutu sol direğin yanından auta gitti.

Muhammed Hani, 38. dakikada ceza sahası dışından çektiği ve ağlara yerleşen sert bir şutla Mısır'ın üçüncü golünü kaydetti; böylece Mısır Milli Takımı'nın üç gollük üstünlüğünü pekiştirdi ve ilk yarının sonundan önce ev sahibine büyük bir avantaj sağladı.

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Salah'tan ikilik

İkinci yarıda Mısır Milli Takımı oyundaki hâkimiyetini sürdürdü; Malavi ise tehlike oluşturmakta başarısız oldu ve oyun büyük ölçüde orta sahada sıkıştı.

Ancak Türk Trabzon'un yıldızı Muhammed Salah, 84. dakikada yedekten oyuna giren İbrahim Adel'in kusursuz ortasının ardından bir kafa vuruşuyla Mısır'ın dördüncü golünü kaydederek imzasını atmakta ısrarcı oldu.

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İkinci yarının uzatma dakikalarının beşincisinde ise Salah, Barcelona forveti Hamza Abdülkerim'in kazandığı penaltıdan beşinci golü kaydetti ve maç ezici bir galibiyetle (5-0) sona erdi.