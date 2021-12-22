"Salah Galatasaraylı oyuncu yüzünden futbolu bırakacak!"

Süper Lig'de oynadığı son yedi karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan ve lider Trabzonspor'un 21 puan gerisine düşen Galatasaray'da eleştiri okları futbolculara yönelirken, Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i hedef aldı.

Tüzemen, golcü oyuncunun bonservisinin alınmaması gerektiğini söyledi.

Levent Tüzemen ne söyledi?

Mohamed'in Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın veliahtı olabileceği yönündeki yorumları da sert bir dille eleştiren Tüzemen, sert ifadeler kullandı:

"Galatasaray bu oyuncu için 4 milyon euro harcamamalı. Bu oyuncudan çok daha iyi alternatifler bulunabilir. Bazıları yere göğe sığdıramıyor. Salah'ın halefiymiş bir de. Salah bu yorumları duysa futbolu bırakır!"

Mostafa Mohamed Galatasaray'da ne yaptı?

Geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da ilk altı ayda oldukça etkileyici bir performansa imza atan 24 yaşındaki santrfor, Kadıköy deplasmanında attığı golle Galatasaray'a 1-0'lık galibiyeti getirmişti.

16 maçlık yarım sezon performansında sekiz gole imza atan Mohamed, bu sezon forma giydiği 16 maçta ise beş gol attı.

Sezon başında Ligue 1 takımlarından Bordeaux'a transferi gündeme gelen ancak Fransa'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mohamed'in bonservisinin alınıp alınmayacağı henüz netleşmedi.

Galatasaray'ın Mohamed'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp, oyuncuyu transfer ettikten sonra başka bir takıma satacağı yönündeki iddialar da söylentiler arasında yer alıyor.

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