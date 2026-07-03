Salah, Firavunlar’ın başında… Mısır ile Avustralya arasındaki karşılaşmanın resmi kadrosu

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, şu anda ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nın 32’li turu kapsamında bugün Cuma akşamı Dallas Stadyumu’nda Avustralya ile oynayacağı merakla beklenen maça hazırlanan takım kadrosunu açıkladı.

Mısır, dördüncü Dünya Kupası katılımında tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı. Takım, Belçika ile 1-1 berabere kaldıktan, Yeni Zelanda’yı 3-1 yenerek Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini aldıktan ve ardından İran ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, 5 puanla 7. grupta ikinci sırada yer aldı.

Tarihinde yedinci kez Dünya Kupası’na katılan Avustralya ise, Türkiye’yi 2-0 mağlup edip ABD’ye aynı skorla yenildikten ve Paraguay ile golsüz berabere kaldıktan sonra, 4 puanla 4. grupta ikinci sırada yer alarak bu tura yükseldi.

Avustralya, Dünya Kupaları’ndaki en iyi sonucunu eşitlemeyi hedefliyor; daha önce 2006 Almanya ve 2022 Katar turnuvalarında iki kez son 16 turuna yükselmişti.

Mısır kadrosunda, Fattouh'un sakatlığı nedeniyle sol bek pozisyonunda Karim Hafez yer alırken, orta sahada ise cezalı olan Muhannad Lasheen'in yerine Hamdi Fathi forma giydi. Son İran maçında sakatlanan yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın kadroda yer alması ise sevindirici bir haber oldu.

Mısır milli takımının kadrosu şu şekildedir:

Kaleci: Mustafa Şubayr

Defans: Muhammed Hani - Rami Rabia - Yaser İbrahim - Karim Hafez

Orta saha: İmam Aşur - Mustafa Ziko - Hamdi Fathi - Marwan Attiya

Forvet: Muhammed Salah - Ömer Marmuş

Avustralya teknik direktörü Tony Popovic da takımının kadrosunu şu şekilde açıkladı:

Kaleci: Patrick Beach

Defans: Alessandro Serkati - Jordan Bos - Aziz Behić - Harry Sotar - Lucas Harrington

Orta saha: Konor Metcalfe - Aydin O'Neill - Jackson Irvine

Forvet: Nestori Iranconda - Christian Volpato