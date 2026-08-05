Görünen o ki Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin yarattığı depremin artçı sarsıntıları Karadeniz kıyılarında durmuyor; Türk ligini ateşe veren bu tarihi transfer, başta Real Madrid'in Brezilyalı cevheri Endrick'e göz diken Fenerbahçe olmak üzere İstanbul'un devlerini derhal harekete geçirdi.

Trabzon'un "Mısırlı Kral"la anlaşmayı bitirmesinden birkaç saat sonra, yeni bir "transfer savaşı"nın işaretleri ufukta belirmeye başladı. Fenerbahçe, rakibinin yarattığı medya gürültüsüne karşılık vermek amacıyla 20 yaşındaki genç forveti kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor.

Brezilyalı yetenek için üçlü rekabet

Basın haberlerine göre sarı lacivertli kulüp, Real Madrid'in eski teknik direktörlük koltuğuna José Mourinho'nun dönüşünden bu yana Santiago Bernabéu'daki geleceği şüpheli hale gelen Endrick için İtalyan ekipleri Fiorentina ve Roma ile rekabet etmek üzere görüşmelere dahil oldu.

Endrick'in bu yaz, ister kiralık ister kesin transfer yoluyla olsun, mevcut transfer dönemi kapanmadan önce Real Madrid'den ayrılacağına dair tahminler giderek artıyor.

Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "X" sitesindeki hesabından, oyuncunun daha fazla oynama süresi arayışıyla kalıcı olarak ayrılma isteğini kraliyet kulübünün yönetimine bildirdiğini aktardı.

Premier Lig öncelik, görüşmeler ise henüz başında

Buna karşılık "TRT Spor" kanalının Fenerbahçe haberlerinde uzmanlaşmış muhabiri Doruk Tsiger, Türk kulübünün girişimlerinin henüz ciddi müzakere seviyesine ulaşmadığını ortaya koydu.

Fenerbahçe yönetiminin şimdiye kadar, Endrick'in vekillerine mali koşullarını ve sözleşme şartlarını öğrenmek için resmi bir sorgu sunmakla yetindiğini açıkladı.

Tsiger, Real Madrid'in oyuncunun ayrılışının önüne engel koymadığını, ancak en büyük engelin, şu andaki aşamada İngiltere Premier Lig'ine transferi önceliklerinin başına koyan Endrick'in kendi isteğinde kaldığını da sözlerine ekledi.

Görüşmeler hâlâ ilk aşamalarında olsa da, Fenerbahçe'nin bu yarışa girmesi bile Salah transferinin Türkiye'de oyunun kurallarını değiştirdiğini ve büyük kulüpler arasında dünyanın en önde gelen yeteneklerini kapmak için kızgın bir yarış başlattığını doğruluyor.