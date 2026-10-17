Salah en yakın aday: Haaland, Premier Lig golcülerine acı bir gerçeği dayatıyor

Manchester City forveti Norveçli Erling Haaland, 2022-23 sezonunda lige katılmasından bu yana gol krallığı listesinde en yakın rakiplerini çok büyük bir farkla geride bırakarak Premier Lig'deki mutlak hakimiyetini teyit etti.

Haaland, cumartesi günü City'yi Ipswich Town karşısında 3-2'lik zafere taşıdı; 19. dakikada Phil Foden'ın öne geçirdiği takımında Norveçli golcü 34 ve 69. dakikalarda ağları havalandırdı.

Squawka platformunun yayımladığı istatistiklere göre Haaland, Premier Lig'deki ilk maçından bu yana sadece 139 maçta 120 gol kaydetti ve aynı dönemde kendisine en yakın oyuncunun en az 47 gol önünde yer aldı.

Listenin ikinci sırasında Liverpool'un eski kanat oyuncusu Mısırlı Muhammed Salah 73 golle bulunuyor. Onu 66 golle Aston Villa'nın eski futbolcusu İngiliz Ollie Watkins ve 62 golle İsveçli Alexander Isak (Newcastle/Liverpool) takip ediyor.

Haaland'ın lige gelişinden bu yana Premier Lig gol krallığı listesi şu isimlerle tamamlanıyor:

Bryan Mbeumo (Brentford/Manchester United): 52 gol.

Cole Palmer (Chelsea): 49 gol.

Bukayo Saka (Arsenal): 46 gol.

Phil Foden (Manchester City): 45 gol.

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): 44 gol.

Jarrod Bowen (West Ham): 44 gol.

Haaland, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye katıldı ve ilk sezonunda Premier Lig'de tek sezonda 36 gol atarak Andy Cole ile Luis Suarez'in önceki rekorlarını geride bırakıp yeni bir rekor kırdı.

Golcünün kritik golleri, City'nin 2022-23 sezonunda tarihi üçlemeyi (lig, İngiltere Kupası, Şampiyonlar Ligi) kazanmasında büyük rol oynadı.

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